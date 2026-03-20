Ιεράπετρα: Τον έπιασαν να οδηγεί το κλεμμένο όχημα

Την ώρα που οδηγούσε όχημα το οποίο φέρεται ότι είχε κλέψει συνελήφθη προχθές (19.03.2026) βραδινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας 22χρονος Ελληνας.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται χαρακτηριστικα:

«Μεσημβρινές ώρες της 19.03.2026 ο 22χρονος αφαίρεσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ημεδαπής. Κατόπιν αναζητήσεων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας, εντοπίστηκε άμεσα να οδηγεί το αφαιρεθέν όχημα και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Όχημα αποδόθηκε στην παθούσα».

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.