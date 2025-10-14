Ιεράπετρα: Η έρευνα έδειξε… πιστόλια, γεμιστήρες και φυσίγγια

Ένας 37χρονος και μία 39χρονη συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Λασίθι, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 πιστόλια, 4 γεμιστήρες και 989 φυσίγγια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «συνελήφθησαν, χθες (13.10.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου δύο ημεδαποί (37χρονος και 39χρονη) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε όχημα που επέβαινε ο ημεδαπός σε περιοχή του Δήμου Νεάπολης και στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην κοινή οικία τους σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-2- πιστόλια,

-4- γεμιστήρες,

-989- πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

βαλιτσάκι μεταφοράς όπλου,

οπτικό βοήθημα σκόπευσης με ενσωματωμένο φακό (laser pointer )

ξύλινη ράβδος

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης».