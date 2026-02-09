menu
17.2 C
Chania
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ιεράπετρα: Εκδήλωση με θέμα: «Οδοντιατρική Φροντίδα Παιδιών & Παιδιών με Αναπηρία»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17.30 -19.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης ανοιχτή στο κοινό, με θέμα: «Οδοντιατρική Φροντίδα Παιδιών & Παιδιών με Αναπηρία».

Όπως αναφέρει η σχετικη ανακοίνωση «στην εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από την 7η ΥΠΕ Κρήτης και το Δίκτυο Οδοντιάτρων, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην πρόληψη και τη στοματική υγεία των παιδιών και των παιδιών ΑμεΑ και ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Παράλληλα, θα δοθούν χρήσιμες Οδηγίες και καλές πρακτικές στοματικής υγιεινής σε γονείς και φροντιστές.

Την ίδια ημέρα, την Τετάρτη το πρωί, κλιμάκιο οδοντιάτρων και νοσηλευτών δημόσιας υγείας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Συντονιστή Οδοντιάτρων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Δρ. Βλασιάδη Κωνσταντίνο, θα επισκεφθούν όλα τα σχολεία ειδικής αγωγής της Ιεράπετρας και θα εξετάσουν τα παιδιά καταγράφοντας τα προβλήματα και παραπέμποντας/διασυνδέοντας κατά περίπτωση για την επίλυσή τους»

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum