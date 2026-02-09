Ιεράπετρα: Εκδήλωση με θέμα: «Οδοντιατρική Φροντίδα Παιδιών & Παιδιών με Αναπηρία»

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17.30 -19.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης ανοιχτή στο κοινό, με θέμα: «Οδοντιατρική Φροντίδα Παιδιών & Παιδιών με Αναπηρία».

Όπως αναφέρει η σχετικη ανακοίνωση «στην εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από την 7η ΥΠΕ Κρήτης και το Δίκτυο Οδοντιάτρων, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην πρόληψη και τη στοματική υγεία των παιδιών και των παιδιών ΑμεΑ και ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Παράλληλα, θα δοθούν χρήσιμες Οδηγίες και καλές πρακτικές στοματικής υγιεινής σε γονείς και φροντιστές.

Την ίδια ημέρα, την Τετάρτη το πρωί, κλιμάκιο οδοντιάτρων και νοσηλευτών δημόσιας υγείας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Συντονιστή Οδοντιάτρων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Δρ. Βλασιάδη Κωνσταντίνο, θα επισκεφθούν όλα τα σχολεία ειδικής αγωγής της Ιεράπετρας και θα εξετάσουν τα παιδιά καταγράφοντας τα προβλήματα και παραπέμποντας/διασυνδέοντας κατά περίπτωση για την επίλυσή τους»