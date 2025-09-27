Ιεράπετρα: Διάσωση μεταναστών και δύο συλλήψεις για διακίνηση

24 άτομα, μεταξύ των οποίων 10 ανήλικα, διεσώθησαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Χρυσής και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ συνελήφθησαν και δύο άτομα για διακίνηση.

Όπως αναφέρει αναλυτικά το Λιμενικό:

«Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας για την ύπαρξη μιας ξύλινης λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Χρυσής. Οι 24 αλλοδαποί (14 άντρες και 10 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα παραπλέον αλιευτικό σκάφος (Α/Κ) και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο τους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας που διενεργεί την προανάκριση, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Αιγύπτου) ηλικίας 17 και 20 ετών, ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση”, σε συνδυασμό με το άρθρο 45 Π.Κ “Συναυτουργία” και το άρθρο 306 Π.Κ. “Έκθεση”. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 22.09.25 από το Τομπρούκ Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα το χρηματικό ποσό των 4.000 δολαρίων».