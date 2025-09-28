Ιεράπετρα: Από το ιστιοφόρο στο νοσοκομείο

Ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ότι ένας 43χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Αργεντινής) ενός ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους σημαίας Ισπανίας, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νότια Κουφονησίου Λασιθίου, έχρηζε άμεσης ιατρικής περίθαλψης. Για την περιοχή απέπλευσε ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο παρέλαβε τον ασθενή και τον μετέφερε στο λιμάνι της Σητείας, απ’ όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Σητείας.