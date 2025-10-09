menu
Ιεράπετρα: 13χρονος και 22χρονος συνελήφθησαν για κλοπές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας ένας 13χρονος και ένας 22χρονος κατηγορούμενοι για κλοπή. Επιπλέον, συνελήφθη 34χρονη κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας του ανήλικου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: «Χθες (08.10.2025) οι δύο ημεδαποί εισήλθαν σε οικία και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί.

Από τη συνεχιζόμενη προανάκριση προέκυψε ότι την 06 και 07.10.2025 είχαν διαπράξει ακόμα δύο κλοπές σε οικίες αφαιρώντας χρήματα, κινητό τηλέφωνο και διάφορα αντικείμενα.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων ειδών τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας».

