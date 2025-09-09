Ιερά Πανήγυρις Γεννήσεως της Θεοτόκου στις Στέρνες

Με λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε η Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ιστορικό εκκλησάκι της Χωστής Παναγίας.

Την παραμονή της εορτής τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ χθες, ανήμερα τελέστηκε η Θεία Λειτουργία μέσα σε κλίμα κατανύξεως και ευλάβειας.

Η προσέλευση των προσκυνητών ήταν μεγάλη και μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών προσφέρθηκαν πλούσια κεράσματα σε όλους.