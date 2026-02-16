menu
Ιδρυμα «Ελ. Βενιζέλος»: Θλίψη για τον θάνατο της Αννας Μπενάκη – Ψαρούδα

Το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την πρ. Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και πρ. Πρόεδρο της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα.

Οπως αναφέρεται σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του Ιδρύματος, η εκλιπούσα άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας, ως επί σειρά ετών Βουλευτής, Υπουργός και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Υπήρξε διακεκριμένη Νομικός, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
Ως Πρόεδρος της Βουλής την περίοδο 2004-2007 συνδέθηκε στενά με το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και με τον πρωτεργάτη και επί 25 χρόνια γενικό διευθυντή του, Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή). Με ειλικρινές ενδιαφέρον συνέβαλε στην εμβάθυνση της σχέσης του Ιδρύματος με την εθνική αντιπροσωπεία. Τον Δεκέμβριο του 2005 εγκαινίασε το Μέγαρο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης (πρώην Οικία Βλουμ), όπου στεγάζονται οι επιστημονικές και διοικητικές  υπηρεσίες του Ιδρύματος, φύτεψε μάλιστα συμβολικά μία ελιά στον κήπο του. Επίσης, ήταν μία εκ των τριών ακαδημαϊκών που εισηγήθηκαν το 2024 τη βράβευση του Ιδρύματος από την Ακαδημία Αθηνών για την ουσιαστική συμβολή του στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης του Βενιζέλου και την προαγωγή της ιστορικής γνώσης, εισήγηση που έγινε ομόφωνα δεκτή από την Τάξη Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

