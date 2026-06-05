Ιδιοκτήτης διαμερίσματος ξυλοκόπησε με ρόπαλο δύο διαρρήκτες

Iδιοκτήτης διαμερίσματος στην Καλλιθέα καταδίωξε την Πέμπτη δύο νεαρούς που φέρονται να επιχείρησαν να διαρρήξουν την κατοικία του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός και τη σύλληψη και των τριών εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από Αθηναικά ΜΜΕ, οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν βάλει στο στόχαστρο διαμέρισμα επί της οδού Αχιλλέως με τον 55χρονο ιδιοκτήτη να τους καταδιώκει μέχρι τη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), όπου ο 55χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε μεταλλικό ρόπαλο για να ακινητοποιήσει τον έναν από τους δύο νεαρούς.