Συνεργασίες

∆ιδακτικές Μαντινάδες

Πέτρος Πανηγυράκης
Πέτρος Πανηγυράκης
Από τη ζωή για τη ζωή

Η µαντινάδα είναι δίστιχο τραγούδι, συνήθως αυτοσχέδιο. Καθιερώθηκε κατά την Ενετοκρατία. Αποτελεί σήµερα το χαρακτηριστικό δεκαπεντασύλλαβο δίστιχο της κρητικής λαϊκής ποίησης. Σηµειωτέον ότι η ετυµολογική προσέγγιση συνδέει τη λέξη µε το µαντεύω-µαντείο, υποστηρίζοντας ότι η µαντινάδα είναι χρησµός ή συναισθηµατική απόκριση.

Απαγγέλλεται ή άδεται στην Κρήτη σε χαρές και διασκεδάσεις. Καντάδα κάτω από τα παράθυρα τις πρωινές ώρες (mattina=πρωί).

Εκφράζει ερωτικά, σατιρικά, αλλά επίσης κοινωνικά και διδακτικά νοήµατα.

Καθένας ό,τι του αρέσει!!!

Παιδιόθεν µου άρεσαν και τις µάθαινα µε το πρώτο ή το δεύτερο άκουσµα. Τώρα τις µαγνητοφωνώ µε το κινητό!

Για τους φίλους αναγνώστες των Χανιώτικων Νέων κατά διαστήµατα θα γράφω κρητικές µαντινάδες, διδακτικές από τη ζωή για τη ζωή, από την πλούσια συλλογή µου.

Ένα σχολείο είν’ η ζωή, που όλους τους δασκαλεύει.

Χαρά σ’ αυτόν που τσ’ ανθρωπιάς την τάξη ξετελεύ(γ)ει.

(δική µου)

Ανέ ξανάρθω στη ζωή, Θέ µου, να βρεις τον τρόπο,

να ξαναγίνω δάσκαλος και εις τον ίδιο τόπο.

(δική µου)

Άθελα ήρθα στη ζωή κι άθελα θα ταξιδέψω.

Ήσυχος πως αρνήθηκα ξένες χαρές να κλέψω.

(Σπύρος Ανδρουλάκης, Αγριλές)

Αν έχει αξία η ζωή, ο άνθρωπος τη δίνει.

Μια ευκαιρία όταν τη βρει, ποτέ µην την αφήνει.

(από τη συλλογή µου)

Με το κεφάλι µου ψηλά, µ’ αρέσει να βαδίζω.

Κακό να κάµω δεν µπορώ, για το καλό πασχίζω.

(συλλογή)

Στο µετερίζι τσ’ αθρωπιάς και τση τιµής το χρέος,

εκειά πάντα θα στέκοµαι κι ας είµαι ο τελευταίος.

(Γιάννης Κουτουλάκης)

Η οµορφιά στον άνθρωπο δεν είναι η οµορφιά του.

Είναι το τι αισθάνεται για τσ’ άλλους η καρδιά του.

(Μανόλης Κονταρός)

Ποτέ δεν ελογάριασα πόσο καιρό θα ζήσω.

Μόνο το δρόµο καθαρό πίσω µου πώς θ’ αφήσω.

(Γιάννης Κουτουλάκης)

Μοιάζει τ’ ανθρώπου η ζωή σαν το κλειστό (ν)τεφτέρι

και κάθε φύλλο που γυρνάς δεν ξέρεις τι θα φέρει.

(συλλογή)

Χαρά σ’ αυτόν τον άνθρωπο, που ‘χει φτερά στον ώµο,

και όµως είναι ταπεινό το ζάλο του στον δρόµο.

(Γιώργος Βογιατζής)

Καµαρωχαίροµαί σας και

καλή γλυκοσάλιση,

φίλοι αναγνώστες!

*Ο Πέτρος Πανηγυράκης είναι ∆άσκαλος

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

