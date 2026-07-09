Ηχητική περιήγηση στα Χανιά μέσω εφαρμογής

Μια δωρεάν ηχητική περιήγηση στα Χανιά, διάρκειας 2,5 ωρών, είναι διαθέσιμη σε ελληνικά και αγγλικά μέσω της εφαρμογής Discover Greece Audio Guides.

Το self-guided audio walking tour με τίτλο A Journey through the History, Crafts & Flavours of Chania περιλαμβάνει 17 σημεία ενδιαφέροντος και επιχειρεί να συστήσει στους επισκέπτες την ιστορία, τις τέχνες και τις γεύσεις της πόλης.

Η διαδρομή ξεκινά από το Ενετικό Λιμάνι και τον Φάρο και περνά, μεταξύ άλλων, από την Εβραϊκή Συνοικία, τον Τοπανά, τη Χαλέπα, το Κουμ Καπί και τα Ταμπακαριά.

Η περιήγηση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Σύμπραξης Τουρισμού για τα Χανιά, στην οποία συμμετέχουν η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων, η AEGEAN, η Fraport Greece, ο ΕΟΤ, η Eurobank και η Marketing Greece, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.