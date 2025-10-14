∆ιαβάσεις πεζών και οδηγοί

Από συνεργεία του ∆ήµου έγινε χθες διαγράµµιση στην οδό Αποκορώνου και σωστά καθορίστηκε διάβαση πεζών. Αλλά όταν κάποιος πεζός ήθελε να περάσει απέναντι λίγοι οδηγοί σταµατούσαν για να δώσουν προτεραιότητα στον πεζό, σε αντίθεση µε αυτό που συµβαίνει ειδικά στη βόρεια Ευρώπη. Επίσης, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. οι οδηγοί οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς στις διαβάσεις.

Και η οδική Παιδεία και σωστή συµπεριφορά ξεκινά από αυτά τα απλά και βασικά.