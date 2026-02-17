∆ιατροφικός “θησαυρός” τα κτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα της Κρήτης

Την ανάγκη ενηµέρωσης των καταναλωτών για την ποιότητα και την αξία των κτηνοτροφικών και γαλακτοµικών προϊόντων της Κρήτης πρόταξαν µεταξύ άλλων οι οµιλητές στην εκδήλωση της Terra Verde το απόγευµα της ∆ευτέρας στα Χανιά.

1 από 2

“Κτηνοτροφία – Η αξία του κρέατος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων στη διατροφή µας” το θέµα της εκδήλωσης, µε τον κτηνίατρο δρ Αλέξανδρο Στεφανάκη να παρουσιάζει το ρόλο των πραγµατικών γαλακτοµικών και του γνήσιου κρέατος στην διατροφή και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου . Τόνισε συγκεκριµένα τα λεπτά σηµεία όπου εισέρχεται το κοµµάτι της δύναµης του µάρκετινγκ. «Λένε “φυτικό τυρί” ! ∆εν υπάρχει φυτικό τυρί, τυρί είναι αυτό που βγαίνει από το γάλα! ∆εν υπάρχει γάλα σόγιας, είναι ζουµί σόγιας, γιατί γάλα είναι το έκκριµα του µαστού» σηµείωσε υπογραµµίζοντας την ανάγκη ενηµέρωση του καταναλωτή. Συµπλήρωσε πως έχει επιτελεστεί τα προηγούµενα χρόνια ένας εκσυγχρονισµός της αιγοπροβατοτροφίας της Κρήτης σε τέτοιο βαθµό που η υπόλοιπη Ελλάδα θέλει χρόνια να τη φτάσει και µόνο πέρυσι από Ρέθυµνο και Ηράκλειο πουλήθηκαν 18.000 τόνοι γάλα στην ηπειρωτική Ελλάδα.

«Πρέπει να πιστέψουµε στα προϊόντα µας και να τα δείξουµε στους επισκέπτες µας. Εµείς το παραγωγικό σύστηµα, κανείς ξενοδόχος δεν θα ασχοληθεί αν δεν τον πιέσει η ζήτηση, έρχονται οι επισκέπτες µας και δεν ξέρουν πως έχουµε υπέροχα τυροκοµικά προϊόντα. Αν τους τα δείξουµε θα τα ζητήσουν και από τον ξενοδόχο και αυτός θα ψάξει να τα βρει» υπογράµµισε.

Στη συνέχεια ο µηχανολόγος µηχανικός και βιοκτηνοτρόφος κ. Μιχάλης Βαβουράκης που εκτρέφει γουρούνια στον Κοξαρέ Ρεθύµνου σηµείωσε πως πέρα από τις βιολογικές τροφές, η βιολογική κτηνοτροφία χαρακτηρίζεται από την ελευθερία στα ζώα, ώστε να περιφέρονται να µην είναι κλεισµένα σε ένα χώρο κ.α.

Για την ανάγκη αλλαγής της πολιτικής µίλησε ο κ. Μανούσος Σταυριανουδάκης αντιπρόεδρος της “Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων” και µέλος του “Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων”. Υπογράµµισε πως « βιολογικά πρέπει να βγαίνουν όλα τα προϊόντα της κτηνοτροφίας, γιατί η εντατική και η σταυλισµένη κτηνοτροφία αποδίδει ποσότητα, όχι όµως ποιότητα. Εµείς θέλουµε ποιότητα ο Νοµός Χανίων µπορεί να παράγει ποιοτικά προϊόντα. ∆υστυχώς, οι πολιτικές που εφαρµόζονται καταστρέφουν τον κτηνοτρόφο». Ο ίδιος παρατήρησε πως οι επιδοτήσεις έφεραν αποξήλωση στα βουνά, καθώς «στα Λευκά Όρη βγαίναµε παλιά τη µέρα του Αγ. Γεωργίου. Τώρα τα πρόβατα είναι στην ακροχιονίδα, δεν γίνεται ο κύκλος της φύσης, δε µπορεί να δουλέψει η µελισσοκοµία και µε αυτόν τον τρόπο οδηγούµαστε στην ερηµοποίηση». Παράλληλα κατήγγειλε τις πολιτικές που έχουν ως αποτέλεσµα να γίνονται αθρόες εισαγωγές εδεσµάτων και µη γαλακτοµικών προϊόντων στη χώρα µας, δίχως έλεγχο και αυτά να αναµειγνύονται µε τα τοπικά προϊόντα.

Τέλος ο κ. Σταυριανουδάκης µίλησε για την ευλογιά των προβάτων, τονίζοντας πως είναι θέµα χρόνου να κάνει την εµφάνιση της στην Κρήτη ζητώντας να προχωρήσει ο εµβολιασµός για την αντιµετώπιση της.