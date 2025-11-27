menu
Υγεία

∆ιατροφικές συνήθειες και όραση

Αναστάσιος Τριποδιανάκης
Η υγεία των µατιών επηρεάζεται άµεσα από τις διατροφικές µας συνήθειες. Οι επιπτώσεις στην όραση του ανθρώπου, ανάλογα µε τις διατροφικές συνήθειές του, µπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές.

Κατά πρώτον θα εξετασθούν οι θετικές επιδράσεις

Όπως πάντα η ισορροπηµένη διατροφή επηρεάζει θετικά την υγεία του ανθρώπου και κατ’ επέκταση στην περίπτωση της όρασης µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σηµαντική για την υγεία των µατιών. Ακόµα και µια µικρή βελτίωση στις διατροφικές συνήθειες είναι δυνατόν να επηρεάσει θετικά την όραση µας και την ποιότητα της ζωής µας.  Η καθηµερινή διατροφή συµβάλλει στα απαραίτητα συστατικά µιας υγιούς οπτικής λειτουργίας, καθόσον ο οργανισµός δεν µπορεί από µόνος του να τα παράγει. Επί παραδείγµατι η εκφύλιση της ωχρά κηλίδας, ο καταρράκτης και η ξηροφθαλµία είναι καταστάσεις, οι οποίες µπορούν να προληφθούν σε έναν βαθµό, εάν καταναλώνουµε τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά και γενικότερα εάν το καθηµερινό µας διαιτολόγιο είναι σωστά σχεδιασµένο και ισορροπηµένο

Βιταµίνες – Βιταµίνη Α

Η βιταµίνη Α, όπως ήδη γνωρίζουµε, είναι µια λιποδιαλυτή βιταµίνη και θεωρείται απαραίτητη µεταξύ άλλων για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος, για την υγεία του δέρµατος και για τον µεταβολισµό του σιδήρου. Είναι όµως µια από τις βασικές βιταµίνες για το οπτικό µας σύστηµα. Προστατεύει τον αµφιβληστροειδή του µατιού, καθώς επίσης είναι υπεύθυνη για την προσαρµογή της όρασης στις αλλαγές του φωτός

Τα τρόφιµα που παρέχουν καλές ποσότητες της βιταµίνης Α, είναι τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τα κίτρινα, κόκκινα, πορτοκαλί φρούτα και λαχανικά. Σηµαντικές ποσότητες Β-καροτένιου, το οποίο πιθανόν να έχει τη µεγαλύτερη δράση, θα συναντήσουµε στο καρότο και τη γλυκοπατάτα.

-Βιταµίνη C

  Η καλή υγεία του οπτικού συστήµατος διατηρείται µε τη λήψη βιταµίνης C, διότι έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες που συµβάλλουν στη µείωση των ελευθέρων ριζών, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την οπτική λειτουργία του ανθρώπου.

Θα τις συναντήσουµε σε τρόφιµα, όπως εσπεριδοειδή φρούτα, το ακτινίδιο, τις φράουλες, το µπρόκολο, τις πιπεριές, τον µαϊντανό κ.α

-Βιταµίνη Ε

Όπως η βιταµίνη C, έτσι και η βιταµίνη Ε, φαίνεται να δρα αντιοξειδωτικά κατά των ελευθέρων ριζών και να προστατεύσουν τις εκφυλίσεις του οπτικού µας συστήµατος. Τα τρόφιµα που περιέχεται είναι το αβοκάντο, οι ξηροί καρποί, η ελιά, το ελαιόλαδο.

-Ω3-λιπαρά οξέα

Τα ω-3 λιπαρά οξέα, όπως γνωρίζουµε, έχουν µεγάλη σηµασία στην υγεία του ανθρώπου και ιδιαίτερα στην καλή καρδιαγγειακή και εγκεφαλική λειτουργία. Στην περίπτωση της όρασης µειώνουν την πάθηση εκφύλισης της ωχρά κηλίδας, τη ξηροφθαλµία και το γλαύκωµα

Φυτικές πηγές αυτών των λιπαρών είναι τα καρύδια, ο λιναρόσπορος, οι σπόροι κάνναβης.

Πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα, είναι οι ιχθύς σολοµός, σκουµπρί, σαρδέλες, κολιοί, γαύρος και ρέγκα. 

-Προϊόντα ολικής άλεσης

Μια σειρά σχετικών µελετών έχει δείξει ότι τα προϊόντα ολικής άλεσης, εξαιρετικά πλούσια σε φυτικές ίνες, µειώνουν τις εµφανίσεις της ηλικιακής εκφύλισης της ωχρά κηλίδας.

Προϊόντα πλούσια σε φυτικές ίνες  θεωρούνται το άγριο ρύζι, το καστανό ρύζι, η βρώµη, το πληγούρι, το κριθάρι, το κουσκούς κ.α

Τροφές που επηρεάζουν αρνητικά την όραση

Αυστραλοί  επιστήµονες ανακάλυψαν ότι η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος, προκαλεί βλάβες στον αµφιβληστροειδή χιτώνα των µατιών, που µε το πέρασµα του χρόνου µπορεί να εξελιχθούν σε εκφύλιση της ωχρά κηλίδας, µιας οφθαλµοπάθειας, η οποία αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία τύφλωσης των ηλικιωµένων.

Οι πιθανότητες τέτοιων βλαβών ήταν κατά 47% αυξηµένες µεταξύ των εθελοντών που έτρωγαν κόκκινο κρέας καθηµερινά σε σύγκριση µε όσους το έτρωγαν πιο σπάνια. Οι βλάβες αυτές ισχυροποιήθηκαν και από άλλους παράγοντες, όπως το κάπνισµα και η παχυσαρκία.

*Αναστάσιος Τριποδιανάκης Χηµικός (Τ. Υπ. Αγοράς Τροφίµων) Πηγές -Carespot.gr -Onmed.gr

