menu
22.8 C
Chania
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΥγεία
Υγεία

∆ιατροφή, βία και επιθετικότητα

Αναστάσιος Τριποδιανάκης
Αναστάσιος Τριποδιανάκης
0

Ένα ερώτηµα που προβάλλεται είναι εάν κάποιο είδος διατροφής, επηρεάζει τη βία και την επιθετικότητα του ανθρώπου. Έρευνες έχουν δείξει ότι κάποια συστατικά διατροφής επηρεάζουν την λειτουργία του εγκεφάλου και ιδιαίτερα τους νευροδιαβιβαστές.

Για παράδειγµα η τρυπτοφάνη ένα αµινοξύ που βρίσκεται στη σοκολάτα και τις µπανάνες, µεταβολίζεται σε σεροτονίνη ένα νευροδιαβιβαστή που επηρεάζει την ψυχική διάθεση του ανθρώπου.
Από έρευνες δε του Πανεπιστηµίου της Πενσυλβάνιας, διαπιστώθηκε ότι άτοµα που καταναλώνουν τρόφιµα που περιέχουν ωµέγα-3 λιπαρά, είναι λιγότερο πιθανό να έχουν επιθετικά ξεσπάσµατα.
∆ιατροφικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση και επιθετικότητα του ανθρώπου
• Νευροδιαβιβαστές
Θρεπτικά συστατικά τροφίµων όπως είδαµε παραπάνω επηρεάζουν τους νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου, όπως τη σεροτονίνη τον χηµικό αγγελιοφόρο του και κατ επέκταση τις αισθήσεις και τα συναισθήµατα του
• Αµινοξέα και βιταµίνες
Τρόφιµα όπως η σοκολάτα που περιέχουν αµινοξέα τη τρυπτοφάνη και βιταµίνες Β3, µεταβολίζεται σε σεροτονίνη που επηρεάζει την ψυχολογία του ανθρώπου, µέσω του εγκεφάλου του.
• Ενέργεια και συγκέντρωση
Η σωστή διατροφή παρέχει την απαραίτητη ενέργεια στον εγκέφαλο, µε αποτέλεσµα να βοηθάτε η συγκέντρωση και ψυχολογία.
• Ανοσοποιητικό σύστηµα
Η λειτουργία το ανοσοποιητικού συστήµατος συνδέεται µε τη διατροφή. Εποµένως οι κακές συνήθειες µπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για κατάθλιψη
• Ευεξία και αυτοπεποίθηση
Μια ισορροπηµένη διατροφή σε συνδυασµό µε την άσκηση, µπορεί να τονώσει την αυτοπεποίθηση και να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα ζωής
Ωµέγα-3 λιπαρά οξέα και ψυχική υγεία
Τα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα είναι γνωστό ότι έχουν µια σειρά από ωφέλη για τη σωµατική υγεία. Η κατανάλωση τους βοηθά στη διατήρηση των κυτταρικών δοµών και σε συνδυασµό µε σωστές συνήθειες του τρόπου ζωής µπορούν να µειώσουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας, καρδιακών παθήσεων και άλλων σοβαρών ασθενειών
Η καλή λειτουργία των ωµέγα-3 λιπαρών οξέων, οφείλεται εις το ότι βελτιώνουν τη διαδικασία απελευθέρωσης της σεροτονίνης της «ορµόνης ευτυχίας» στον εγκέφαλο µε αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων στρες και θλίψης

Σε ποιες τροφές βρίσκονται
Τρόφιµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, είναι τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολοµός, το σκουµπρί, η σαρδέλα, η ρέγκα, ο γαύρος, η πέστροφα, τα οστρακοειδή.
Φυσικά τρόφιµα µε καλές πηγές ωµέγα-3 είναι το σογιέλαιο, τα καρύδια, σπόροι ηλιάνθου, λιναρόσπορος, σόγια και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.
Συµπέρασµα
Η κακή διατροφή αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου για την εξωτερίκευση προβληµατικών συµπεριφορών.

*Ο Αναστάσιος Τριποδιανάκης είναι χηµικός, τ. Υπ. Αγοράς Τροφίµων

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum