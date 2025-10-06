∆ιατροφή, βία και επιθετικότητα

Ένα ερώτηµα που προβάλλεται είναι εάν κάποιο είδος διατροφής, επηρεάζει τη βία και την επιθετικότητα του ανθρώπου. Έρευνες έχουν δείξει ότι κάποια συστατικά διατροφής επηρεάζουν την λειτουργία του εγκεφάλου και ιδιαίτερα τους νευροδιαβιβαστές.

Για παράδειγµα η τρυπτοφάνη ένα αµινοξύ που βρίσκεται στη σοκολάτα και τις µπανάνες, µεταβολίζεται σε σεροτονίνη ένα νευροδιαβιβαστή που επηρεάζει την ψυχική διάθεση του ανθρώπου.

Από έρευνες δε του Πανεπιστηµίου της Πενσυλβάνιας, διαπιστώθηκε ότι άτοµα που καταναλώνουν τρόφιµα που περιέχουν ωµέγα-3 λιπαρά, είναι λιγότερο πιθανό να έχουν επιθετικά ξεσπάσµατα.

∆ιατροφικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση και επιθετικότητα του ανθρώπου

• Νευροδιαβιβαστές

Θρεπτικά συστατικά τροφίµων όπως είδαµε παραπάνω επηρεάζουν τους νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου, όπως τη σεροτονίνη τον χηµικό αγγελιοφόρο του και κατ επέκταση τις αισθήσεις και τα συναισθήµατα του

• Αµινοξέα και βιταµίνες

Τρόφιµα όπως η σοκολάτα που περιέχουν αµινοξέα τη τρυπτοφάνη και βιταµίνες Β3, µεταβολίζεται σε σεροτονίνη που επηρεάζει την ψυχολογία του ανθρώπου, µέσω του εγκεφάλου του.

• Ενέργεια και συγκέντρωση

Η σωστή διατροφή παρέχει την απαραίτητη ενέργεια στον εγκέφαλο, µε αποτέλεσµα να βοηθάτε η συγκέντρωση και ψυχολογία.

• Ανοσοποιητικό σύστηµα

Η λειτουργία το ανοσοποιητικού συστήµατος συνδέεται µε τη διατροφή. Εποµένως οι κακές συνήθειες µπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για κατάθλιψη

• Ευεξία και αυτοπεποίθηση

Μια ισορροπηµένη διατροφή σε συνδυασµό µε την άσκηση, µπορεί να τονώσει την αυτοπεποίθηση και να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα ζωής

Ωµέγα-3 λιπαρά οξέα και ψυχική υγεία

Τα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα είναι γνωστό ότι έχουν µια σειρά από ωφέλη για τη σωµατική υγεία. Η κατανάλωση τους βοηθά στη διατήρηση των κυτταρικών δοµών και σε συνδυασµό µε σωστές συνήθειες του τρόπου ζωής µπορούν να µειώσουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας, καρδιακών παθήσεων και άλλων σοβαρών ασθενειών

Η καλή λειτουργία των ωµέγα-3 λιπαρών οξέων, οφείλεται εις το ότι βελτιώνουν τη διαδικασία απελευθέρωσης της σεροτονίνης της «ορµόνης ευτυχίας» στον εγκέφαλο µε αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων στρες και θλίψης

Σε ποιες τροφές βρίσκονται

Τρόφιµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, είναι τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολοµός, το σκουµπρί, η σαρδέλα, η ρέγκα, ο γαύρος, η πέστροφα, τα οστρακοειδή.

Φυσικά τρόφιµα µε καλές πηγές ωµέγα-3 είναι το σογιέλαιο, τα καρύδια, σπόροι ηλιάνθου, λιναρόσπορος, σόγια και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Συµπέρασµα

Η κακή διατροφή αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου για την εξωτερίκευση προβληµατικών συµπεριφορών.

*Ο Αναστάσιος Τριποδιανάκης είναι χηµικός, τ. Υπ. Αγοράς Τροφίµων