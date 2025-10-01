menu
∆ιάσταση Μητσοτάκη – Σαµαρά

Χρήστος Πλέσσας
Για αποµάκρυνση της σταθερότητας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας κάνουν λόγο βουλευτές και στελέχη της Ν.∆., αν ο κ. Σαµαράς ιδρύσει δικό του κόµµα. Παράγοντες της κυβέρνησης δηλώνουν ότι ο κ. Σαµαράς πρέπει να επιστρέψει στο κόµµα. Ο κ. πρωθυπουργός έκανε αναφορές ότι η παράταξη πρέπει να µείνει ενωµένη, να µην απειληθεί η συνοχή της, γιατί αλλιώς το κόµµα και η χώρα θα µπλέξουν σε περιπέτειες.

Υπάρχει κινητικότητα από ανθρώπους του Μαξίµου, προσκείµενους στον κ. Σαµαρά, που προσφέρονται να παίξουν τον µεσολαβητή να εκτονωθεί η ένταση και κατόπιν, χωρίς νικητές και νικηµένους, να επιστρέψει ο κ. Σαµαράς, να υπάρξει εξοµάλυνση. Οι συνθήκες, όµως, δεν είναι ευνοϊκές για τους ανθρώπους του κ. Σαµαρά, που λένε ότι «εµείς δεν φύγαµε, µας έδιωξαν».

Αιχµή του δόρατος της διαγραφής ήταν τα εθνικά θέµατα, κυρίως τα Ελληνοτουρκικά. Οι προειδοποιήσεις του για «µαγειρέµατα» στο Αιγαίο και η υπόδειξη ο κ. Μητσοτάκης ν’ αντικαταστήσει τον κ. Γεραπετρίτη, ήταν η αιτία να ξεχειλίσει το ποτήρι και ν αντιδράσει ο πρωθυπουργός, όπως έπραξε. Αλλά και ο Κώστας Καραµανλής άσκησε έντονη κριτική επισηµαίνοντας και προτρέποντας την ανακήρυξη της Α.Ο.Ζ. Στηλίτευσε τη διαγραφή Σαµαρά, που παραµένει πληγή, καθ’ όσον ο Μεσσήνιος έχει έρεισµα σε αξιόλογο ποσοστό της κοινωνίας και κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθεί έκτοτε, αν και το σενάριο ίδρυσης κόµµατος φαντάζει ως πράξη επιστηµονικής φαντασίας.

Εκ µέρους κυβερνητικών, που η δηµοτικότητά τους έχει υποχωρήσει και κοινωνικά τµήµατα δυσφορούν, προτείνεται να κληθεί ο κ. Σαµαράς να γίνει παραδοχή, ότι ήταν άστοχη η διαγραφή του, να τον καλωσορίσουν και να του υποσχεθούν την πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Κάπως δύσκολο, γιατί ο κ. πρωθυπουργός θα βγει ταπεινωµένος. Υπάρχουν προηγούµενα. Του Ανδρέα µε το «mea culpa» στο Νταβός, του Γιώργου Παπανδρέου µε τη διαγραφή Σηµίτη, του Αλαβάνου για τον διορισµό του Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν υποκύψει ο κ. Μητσοτάκης, θα πει κάποιος ότι θα είναι για το καλό της παράταξης.

∆εν είναι µόνο οι εσωκοµµατικές προστριβές µε τον κ. Σαµαρά, αλλά και µε τον Κώστα Καραµανλή. Την περασµένη χρονιά φάνηκε το σηµείο καµπής και το πλήγµα της Ν.∆., που απ’ το 41% να κατέβει στο 28,3%, καθώς έχασε σχεδόν ένα εκατοµµύριο ψηφοφόρους σε σχέση µε τις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Υπ’ όψιν η διαδροµή του κ. Σαµαρά µετά τον πόλεµο µε την οικογένεια Μητσοτάκη. Επέστρεψε στη Ν.∆. επί Κώστα Καραµανλή και εξελέγη ευρωβουλευτής το 2004. Το 2009, που παραιτήθηκε ο Καραµανλής κατάφερε µε τη βοήθεια Αβραµόπουλου να γίνει πρόεδρος της Ν.∆. απέναντι στην Ντόρα Μπακογιάννη και τον Παναγιώτη Ψωµιάδη. Την περίοδο του πρώτου µνηµονίου σήκωσε αντιµνηµονιακή παντιέρα και υποχρεώθηκε σε κυβίστηση, αφού κουµάντο έκανε η Τρόικα απ’ τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο. 

