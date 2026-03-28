∆ιαρκής ο υποβιβασµός της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον δικαστικό έλεγχο των εµπορικών συµφωνιών, πρόσφατες παρεµβάσεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (WTO), εµπορικές συµφωνίες µε Αυστραλία και MERCOSUR, είναι µερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν έναν πόλεµο κατά της ευρωπαϊκής γεωργίας!

Και η Κοµισιόν έκρυψε έντεχνα στις επίσηµες πηγές τον αυτόνοµο «πυλώνα» ΚΓΠ όπως παλαιότερα, και τώρα ενσωµατώνει τη γεωργία µε τη συνοχή και την κοινωνική πολιτική σε ευρύτερα εθνικά-περιφερειακά σχέδια, στερώντας της την αυτοτέλειά της. Ο τίτλος είναι σκληρός, αλλά δεν γεννιέται από το κενό. Η εκτελεστική εξουσία και ορισµένα κράτη µέλη µας ωθούν να σκεφτόµαστε «Γιατί εχθρεύονται τη µόνη και πραγµατικά Κοινή Γεωργική Πολιτική;»

Προκύπτει από µια ολοένα πιο καθαρή πολιτική µετατόπιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η γεωργία παύει να αντιµετωπίζεται ως αυτοτελής στρατηγική προτεραιότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εντάσσεται πλέον σε ένα ευρύτερο παζάρι ανταλλαγµάτων, όπου η πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγροτική αγορά της ΕΕ χρησιµοποιείται για να ανοίξουν αγορές σε ευρωπαϊκά βιοµηχανικά, τεχνολογικά προϊόντα και σε παροχή υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι απλή εντύπωση. Αποτυπώνεται πλέον στα ίδια τα κείµενα της Επιτροπής για τον νέο προϋπολογισµό, στη λογική των εµπορικών συµφωνιών της και στην πολιτική γλώσσα που χρησιµοποιεί όταν µιλά για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να πούµε την αλήθεια στους Ευρωπαίους αγρότες για να καταλαβαίνουµε και προς τα πού πάει το καράβι.

Η µεγάλη τοµή βρίσκεται στο σχέδιο προϋπολογισµού 2028-2034, όπως το έχουµε τονίσει πολλές φορές. Στα επίσηµα κείµενα η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι η ΚΓΠ «θα συνεχίσει να διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο». Την ίδια στιγµή όµως προτείνει να παραδοθεί η στήριξη της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών µέσα από τα νέα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Συνεργασίας(National and Regional Partnership Plans), δηλαδή από ένα ενιαίο πλαίσιο όπου συνυπάρχουν συνοχή, κοινωνική πολιτική, αγροτική ανάπτυξη και άλλες παρεµβάσεις. Η ίδια η Επιτροπή γράφει ότι η στήριξη στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές θα παρέχεται µέσω αυτών των σχεδίων, που «φέρνουν βασικά χρηµατοδοτικά εργαλεία κάτω από µία στέγη», ενώ η «στενότερη ενσωµάτωση» της συνοχής, της κοινωνικής και της αγροτικής χρηµατοδότησης θεωρείται πλεονέκτηµα. Με απλά λόγια, η ΚΓΠ δεν εµφανίζεται πια ως χωριστός, καθαρά κοινός ευρωπαϊκός πυλώνας, αλλά ως µέρος ενός σύνθετου εθνικο-περιφερειακού µίγµατος. Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί θεωρώ ότι η ΚΓΠ βάλλεται από τους ιδρυτές της, και την αποδυναµώνουν, ως µη όφειλαν διαρκώς.

Η ίδια η Επιτροπή παραδέχεται επίσης ότι το εγγυηµένο, «ringfenced» τµήµα για εισοδηµατική και κρίσιµη στήριξη των αγροτών θα είναι τουλάχιστον 300 δισ. ευρώ, µέσα σε συνολικό φάκελο 865 δισ. ευρώ για τα σχέδια εταιρικής σχέσης. Για τη σηµερινή περίοδο 2021-2027, αντιθέτως, η ΚΓΠ εµφανίζεται ακόµη ως σαφώς ορισµένο χρηµατοδοτικό σύνολο 386,6 δισ. ευρώ, κατανεµηµένο στους δύο παραδοσιακούς πυλώνες της. Εποµένως, η Επιτροπή µπορεί να υποστηρίζει ότι η γεωργία εξακολουθεί να προστατεύεται, αλλά η αλήθεια είναι πως η αρχιτεκτονική αλλάζει ριζικά: από µια χωριστή κοινή πολιτική µε διακριτή δηµοσιονοµική ταυτότητα περνάµε σε µια πολιτική µε στενότερα εγγυηµένο πυρήνα και ευρύτερη εξάρτηση από εθνικούς σχεδιασµούς και πολιτικές προτεραιότητες. Η ακριβής σύγκριση δεν είναι απολύτως ευθεία, επειδή οι νέοι κανόνες αλλάζουν κατηγορίες δαπανών, αλλά η αίσθηση δηµοσιονοµικής συρρίκνωσης της αυτοτελούς ΚΓΠ είναι απολύτως κατανοητή και τροφοδοτείται από τα ίδια τα κείµενα της Επιτροπής.

Το δεύτερο, ακόµη σοβαρότερο, ζήτηµα είναι η εµπορική πολιτική. Στη συµφωνία ΕΕ-MERCOSUR η Επιτροπή προβάλλει µε εντυπωσιακή ειλικρίνεια τις βιοµηχανικές και γεωοικονοµικές επιδιώξεις της: τονίζει ότι η συµφωνία θα µειώσει δασµούς για αυτοκίνητα, µηχανήµατα και φαρµακευτικά, εξοικονοµώντας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως, θα ανοίξει δηµόσιες συµβάσεις, θα ενισχύσει τις αλυσίδες αξίας και θα εξασφαλίσει πρόσβαση σε κρίσιµες πρώτες ύλες. Μόνο αφού απαριθµήσει αυτά τα οφέλη για τη βιοµηχανία και την οικονοµική ασφάλεια της Ευρώπης, περνά στις διαβεβαιώσεις ότι οι ευαίσθητοι αγροτικοί τοµείς θα προστατευθούν. Αυτό ακριβώς είναι η ουσία της κριτικής: η γεωργία µετατρέπεται σε προϊόν ανταλλαγής για να πετύχει η Ευρώπη καλύτερους όρους για τη βιοµηχανία, την εξαγωγική της ισχύ και τη στρατηγική της αυτονοµία.

Βεβαίως, η Επιτροπή αντιλέγει ότι οι εισαγωγές θα είναι περιορισµένες, καθώς και ότι υφίστανται ρήτρες ασφαλείας. Όµως αυτή είναι η µία όψη. Η άλλη είναι ότι κάθε νέα παραχώρηση συσσωρεύεται πάνω σε προηγούµενες, ασκώντας συνεχή πίεση στις πιο ευαίσθητες ευρωπαϊκές παραγωγές, ειδικά όταν οι ευρωπαίοι αγρότες λειτουργούν µε πολύ βαρύτερες περιβαλλοντικές, υγειονοµικές και εργασιακές υποχρεώσεις. Κάποιος λοιπόν πρέπει να τονίσει στις Βρυξέλλες να πάψουν να χρησιµοποιούν την αγροτική αγορά ως εργαλείο διαπραγµάτευσης.

Η ίδια τάση επανεµφανίζεται τώρα και στην Αυστραλία. Στις 24 Μαρτίου 2026 η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαπραγµατεύσεις για τη συµφωνία ελευθέρων συναλλαγών µε την Καµπέρα. Την ίδια ηµέρα η Copa-Cogeca κατηγόρησε ευθέως την Επιτροπή ότι χρησιµοποιεί για µία ακόµη φορά την ευρωπαϊκή γεωργία ως «διαπραγµατευτικό χαρτί – bargaining chip» για ευρύτερους εµπορικούς και πολιτικούς στόχους, προειδοποιώντας για µη βιώσιµες συνέπειες σε ευαίσθητους τοµείς. Το ότι αυτή η κριτική έρχεται από την κύρια ευρωπαϊκή οργάνωση αγροτών και συνεταιρισµών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. ∆είχνει ότι η ανησυχία δεν είναι εθνική ιδιοτροπία, αλλά πανευρωπαϊκός φόβος: ότι η Επιτροπή, στο όνοµα της γεωπολιτικής, της ασφάλειας εφοδιασµού και της ανταγωνιστικότητας, ζητεί ξανά από τη γεωργία να πληρώσει τον λογαριασµό.

Γι’ αυτό και η συζήτηση δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά και θεσµική.

Συµπερασµατικά πρέπει να πούµε ότι , η πορεία τέτοιων συµφωνιών δεν είναι µονόδροµος. Υπάρχει νοµικός και πολιτικός χώρος για αµφισβήτηση, ειδικά όταν εγείρονται σοβαρά ζητήµατα αναλογικότητας, θεσµικής ισορροπίας, προστασίας ευαίσθητων κλάδων και ουσιαστικού σεβασµού της κοινής φύσης της ΚΓΠ.

Το πιο αποκαλυπτικό, ωστόσο, είναι το ιδεολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται όλα αυτά. Η Επιτροπή µιλά σήµερα σχεδόν αδιάκοπα για ανταγωνιστικότητα, οικονοµική ασφάλεια, πρόσβαση σε πρώτες ύλες, αµυντική ετοιµότητα και γεωπολιτική ισχύ. Στον ίδιο αυτόν ορίζοντα, δηµοσιεύµατα για τον ΠΟΕ και για τη νέα αµερικανική στρατηγική ασφαλείας περιγράφουν ένα διεθνές περιβάλλον όλο και πιο συγκρουσιακό, όπου η Ευρώπη αισθάνεται ότι πρέπει να απαντήσει µε εξωστρέφεια και εµπορική κινητικότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η γεωργία δεν αντιµετωπίζεται ως βάση κυριαρχίας και αυτάρκειας, αλλά ως µεταβλητή διαπραγµάτευσης. Αυτό σηµαίνει ότι η νέα λογική δεν δίνει προτεραιότητα στην αυτάρκεια, ή στη σταθερότητα του αγροτικού εισοδήµατος και στην ενιαία ευρωπαϊκή προστασία της παραγωγής. Μη φορτώνετε άλλο το γαϊδούρι της ΚΓΠ!

•https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2028-2034_en

•https://commission.europa.eu/document/download/ad322c15-f867-4989-b39b-697607fb7b10_en?filename=MFF_Factsheet-Agri-16-07-2025_0.pdf

•http://www.copa-cogeca.eu/ Ref. COMM(26)00637 24/03/2026

•https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2026/785660/EPRS_BRI%282026%29785660_EN.pdf