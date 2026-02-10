menu
14.4 C
Chania
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ιαπωνία: Στους 46 ανήλθαν οι νεκροί από τις ισχυρές χιονοπτώσεις

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Οι πρόσφατες χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν στην Ιαπωνία στοίχισαν τη ζωή σε 46 ανθρώπους σε λιγότερο από έναν μήνα, ενώ αυτοί που τραυματίστηκαν ανέρχονται σε 558, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι σχεδόν συνεχείς χιονοπτώσεις από τις 20 Ιανουαρίου σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Ιαπωνίας προκάλεσαν χάος στους δρόμους, ιδιαίτερα κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας.

Στον νομό Αομόρι, στο βόρειο τμήμα του βασικού νησιού Χονσού της Ιαπωνίας, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 1,3 μέτρο χιονιού, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πολλά δυστυχήματα προκλήθηκαν από σωρούς χιονιού που έπεσαν πάνω σε θύματα από τις στέγες κτιρίων, ή από την πτώση ανθρώπων που προσπαθούσαν να τις καθαρίσουν, σύμφωνα με την αστυνομία και αξιωματούχους.

Στα τέλη Ιανουαρίου μια 91χρονη γυναίκα βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά από το σπίτι της στον Αομόρι. Η αστυνομία πιστεύει πως το χιόνι στο οποίο βρέθηκε θαμμένη είχε πέσει από τη στέγη του σπιτιού της.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιώτες για να βοηθήσει τους κατοίκους του νομού Αομόρι, που ήταν αυτός που επλήγη περισσότερο, καθώς το χιόνι έφτανε σε έως και 4,5 μέτρα σε απομονωμένες περιοχές του.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum