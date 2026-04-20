Ιαπωνία: Σεισμός 7,4 βαθμών ανοικτά των ιαπωνικών ακτών – Aναμένεται τσουνάμι ύψους 3 μ.

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, στις 16:52 τοπική ώρα.

Όπως αναμεταδίδει το ertnews.gr, τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε από τις Αρχές.

Σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα, επικίνδυνα κύματα τσουνάμι αναμένεται να πλήξουν τις ακτές της Ιαπωνίας σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο. Tα ιαπωνικά ΜΜΕ καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από τις παραθαλάσσιες περιοχές όπου αναμένεται να χτυπήσουν τα κύματα από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) κατέγραψε λίγη ώρα μετά ένα κύμα τσουνάμι ύψους 80 εκατοστών στο λιμάνι Κούτζι. Προηγουμένως είχε αναφερθεί ακόμη ένα κύμα ύψους 70 εκατοστών.