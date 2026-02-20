menu
Διεθνή

Ιαπωνία: Δωρητής προσέφερε στην Οσάκα $3,6 εκατ. σε ράβδους χρυσού για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Οι αρχές σε μια ιαπωνική πόλη έλαβαν μια γενναιόδωρη δωρεά για την επισκευή του παλαιωμένου συστήματος ύδρευσης – 21 κιλά σε ράβδους χρυσού, αναφέρει το BBC.

Οπως μετέδωσε το ertnews, οι ράβδοι χρυσού, αξίας περίπου 560 εκατομμυρίων γιεν (3,6 εκατομμύρια δολάρια), δωρήθηκαν τον Νοέμβριο του περασμένου έτους από έναν δωρητή που επιθύμησε να παραμείνει ανώνυμος, δήλωσε ο δήμαρχος της Οσάκα, Χιντεγιούκι Γιοκογιάμα, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Με πληθυσμό σχεδόν τριών εκατομμυρίων, η Οσάκα είναι εμπορικός κόμβος στην περιοχή Κανσάι της Ιαπωνίας και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Όμως, όπως πολλές ιαπωνικές πόλεις, οι σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης της Οσάκα γερνούν, εγείροντας αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια.

Η Οσάκα κατέγραψε περισσότερες από 90 περιπτώσεις διαρροών σε σωλήνες ύδρευσης κάτω από τους δρόμους της κατά το οικονομικό έτος 2024, σύμφωνα με το γραφείο ύδρευσης της πόλης.

«Η επισκευή παλαιών σωλήνων ύδρευσης απαιτεί μια τεράστια επένδυση. Επομένως, μπορώ μόνο να είμαι ευγνώμων», δήλωσε ο Γιοκογιάμα στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την τεράστια δωρεά χρυσού.

Ο Γιοκογιάμα είπε ότι το ποσό ήταν «εκπληκτικό» και ότι ήταν «άφωνος».

Ο ίδιος μυστηριώδης δωρητής είχε προηγουμένως δωρίσει 500.000 γιεν σε μετρητά στις δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης, πρόσθεσε.

Το δημοτικό γραφείο ύδρευσης δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη ότι ήταν ευγνώμων για τη δωρεά χρυσού και θα τον χρησιμοποιούσε για ευγενείς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής κατεστραμμένων σωλήνων ύδρευσης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερο από το 20% των σωλήνων ύδρευσης της Ιαπωνίας έχουν ξεπεράσει τη νόμιμη διάρκεια ζωής τους των 40 ετών.

Οι καταβόθρες έχουν επίσης γίνει ολοένα και πιο συχνές στις ιαπωνικές πόλεις, πολλές από τις οποίες έχουν απαρχαιωμένες υποδομές αποχέτευσης.

Πέρυσι, μια τεράστια καταβόθρα στην επαρχία Σαϊτάμα κατάπιε την καμπίνα ενός φορτηγού, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Η καταβόθρα πιστεύεται ότι προκλήθηκε από σπασμένο σωλήνα αποχέτευσης.

Το περιστατικό ώθησε τις ιαπωνικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντικατάσταση διαβρωμένων σωλήνων σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, οι περιορισμοί του προϋπολογισμού έχουν σταματήσει την πρόοδο στην ανακαίνιση του αγωγού.

