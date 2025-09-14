menu
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Πολιτισμός

∆ιάλεξη για τον Ιωάννη Ιουστινιάνη στο Πνευματικό Κέντρο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
∆ιάλεξη µε θέµα: «Ιωάννης Ιουστινιάνης, ένας κορυφαίος Κρητικός λόγιος στην Ευρώπη του 16ου αιώνα» θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2025 στις 19:30, στην αίθουσα του ∆.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων.
Οµιλητές θα είναι οι Angelo Romano, καθηγητής της Ιταλικής Λογοτεχνίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Σαλέντο (Λέτσε Ιταλίας) και Χρύσα ∆αµιανάκη, καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου του Σαλέντο (Università del Salento).
Ο Ιωάννης Ιουστινιάνης γεννήθηκε στην Κρήτη το 1501 και πέθανε στο Κόπερ της Σλοβακίας το 1557. Υπέγραφε τα έργα του ως Giovanni Giustiniani candiota (ο Κρητικός). Ο Ι. Ιουστινιάνης αποτελεί πρότυπο λογίου της Αναγέννησης, πολύγλωσσου και πολυταξιδεµένου. Ασχολήθηκε κυρίως µε την κλασική λατινική φιλολογία στην Ισπανία, στη Γαλλία και κατόπιν στην Ιταλία. Έζησε τον 16ο αιώνα την Αναγέννηση των γραµµάτων και των τεχνών. Έγραψε φιλολογικές και φιλοσοφικές επιστολές σε εξέχουσες προσωπικότητες των ουµανιστικών κύκλων της Ευρώπης και µεταφράσεις έργων της αναγεννησιακής και αρχαίας λατινικής γραµµατείας. Το έργο του επιµελήθηκε και δηµοσίευσε ο καθηγητής Angelo Romano.
Την εκδήλωση διοργανώνουν οι Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων και Σύνδεσµος Φιλολόγων Ν. Χανίων.

