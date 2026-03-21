∆ιάλεξη για το Βυζάντιο και την ελληνικότητα

Μεγάλη ήταν η προσέλευση και στη δεύτερη διάλεξη της σειράς διαλέξεων που διοργανώνει το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυµνο, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026.

Η εκδήλωση είχε ως θέµα «Βυζάντιο και Ελληνικότητα» µε εισηγητή τον Κωνσταντίνο Μουστάκα, αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής και Πρώιµης Οθωµανικής Ιστορίας και συντονιστή τον ∆ηµήτρη Κυρίτση, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας. Κατόπιν της οµιλίας ακολούθησε µια ιδιαίτερα ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Σύµφωνα µε τον κ. Μουστάκα, αν και η ελληνικότητα του Βυζαντίου θεωρείται αυτονόητη, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούν να διατυπωθούν προβληµατισµοί για µία σειρά επιµέρους φαινοµένων αυτής της συσχέτισης. Στην διάλεξη θίχτηκαν ζητήµατα, όπως η ύπαρξη του ελληνικού στοιχείου σε αντιδιαστολή µε την αυτοσυνειδησία των Βυζαντινών, η χρήση της ονοµασίας «Έλλην» από τους Βυζαντινούς, οι συνδηλώσεις και τα όριά της καθώς και θέµατα συνέχειας και ασυνέχειας µεταξύ αρχαιότητας, Βυζαντίου και νέου ελληνισµού.