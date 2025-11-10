∆ιάλεξη για το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο της Κυδωνίας στο Πνευματικό Κέντρο

∆ιάλεξη µε θέµα «Το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο της Κυδωνίας στην UNESCO» της ∆ρ. Μαρίας Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, προέδρου της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.) και διευθύντριας των συστηµατικών ανασκαφών στον λόφο Καστέλλι, θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεµβρίου 2025 στις 19:00 στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Η διάλεξη οργανώνεται από την Ι.Λ.Α.Ε.Κ. σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, µε αφορµή την ένταξη του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου της Κυδωνίας (µαζί µε εκείνα των Κνωσού, Φαιστού, Μαλίων, Ζάκρου, Ζωµίνθου) στα Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO.

«Με την εγγραφή στον Κατάλογο δικαιώθηκαν οι πολυετείς προσπάθειες (από το 2014) του Υπουργείου Πολιτισµού, µε τη σταθερή υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Με την απόφαση αυτή η UNESCO θωρακίζει τα έξι µινωικά ανακτορικά κέντρα ως Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς και ενισχύει την ανάδειξή τους», σηµειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Ι.Λ.Α.Ε.Κ.