∆ιαφάνεια και αξιοκρατία

Για πολιτικά και οικονοµικά σκάνδαλα παρουσιάζονται απολογούµενοι µε θράσος, επιθετικότητα και άνευ συστολής οι δηµιουργοί τους, όπως συµβαίνει τελευταίως µε την υπόθεση του προέδρου της Γ.Σ.Ε.Ε.

Η σύγκρουση του κ. Γιάννη Παναγόπουλου έφτασε στα άκρα µε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ από µέλος του οποίου διεγράφη. Μετά από έκτακτη σύσκεψη οµάδας της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Εργαζοµένων (ΠΑΣΚΕ) απεστάλη επιστολή προς τον κ. Ανδρουλάκη, τον Γραµµατέα και ∆/ντη της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ µε την οποία εκφράζεται η απειλή, ότι αν δεν στηριχθούν ο κ. Παναγόπουλος και οι εκλεκτοί του στο Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε., τότε θα διασπάσουν την ΠΑΣΚΕ.

Η συζήτηση άνοιξε σχετικά µε την 20αετή διάρκεια της θητείας από το 2006 του εργατοπατέρα στη Γ.Σ.Ε.Ε. και την πιθανή τρίτη εξαετία του κ. Στουρνάρα στην Τ.τ. Ελλάδος. Το ζήτηµα παράστασης της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, αλλά οι υποσχέσεις του ανδρός έχουν σχετική αξία. Ανατρέπονται ή αθετούνται, όπως µε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που τον προόριζε για πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Συχνά η γλώσσα µπερδεύει τις σκέψεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ της καθιέρωσης θητειών διά νόµου σε δηµόσιες θέσεις. Τούτο θα συντελέσει να ‘χουµε περισσότερη διαφάνεια και αξιοκρατία. Όταν κάποιος µένει πολλά χρόνια σε µια θέση δυστυχώς δηµιουργούνται κλειστά συστήµατα εξουσίας. Ωστόσο ισχύει για τους πάντες ότι για οποιαδήποτε αδιαφάνεια προερχόµενη από κοµµατικό παράγοντα επισύρεται η ακύρωση της πολιτικής του ιδιότητας.

Ο κ. Παναγόπουλος κάνει καλά που δεν παραιτείται; Γνωρίζει, φαίνεται, ότι µια παραίτηση συνιστά οµολογία ενοχής. Είναι, όµως, και πράξη µε ηθικό περιεχόµενο. Αν κάποιος παραιτηθεί, δείχνει την υποψία του ευάλωτου που θέλει να διασωθεί, αλλά θεωρεί ότι είναι ακέραιος, έντιµος χαρακτήρας και άµπεµπτος.

Η διαγραφή του κ. Παναγόπουλου από το κόµµα έχει σηµασία, γιατί αφήνει πίσω του µια υστεροφηµία κακής διαγωγής. Με την κατάρρευση όλων των αξιακών συστηµάτων, που εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή για το καλύτερο του τόπου, οι άνθρωποι κάνουν στροφή γύρω από τον εαυτό τους, οργανώνουν την ατοµική τους θεωρία που βρίσκονται εκτός πραγµατικότητας και προσδοκούν µόνο υλικά οφέλη.