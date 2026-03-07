∆ιαδραστική έκθεση από το δίκτυο «[IN]VISIBILITIES»

Το δίκτυο «[In]visibilities» αποτελεί µια νέα καλλιτεχνική και ερευνητική οµάδα που κάνει την πρώτη της δηµόσια εµφάνιση στα Χανιά µε µια διαδραστική έκθεση και παράλληλες δράσεις.

Η εναρκτήρια ενότητα έχει ως επίκεντρο τις γιορτές, τα έθιµα και τις τελετουργικές πρακτικές πολιτισµικών οµάδων που βρέθηκαν στο περιθώριο της ιστορίας. Εστιάζει σε εορταστικές εκφάνσεις – ιστορικές και σύγχρονες – που δεν έχουν εκπροσωπηθεί επαρκώς στο δηµόσιο αφήγηµα της πόλης. Μέσα από έρευνα, δηµιουργικές δράσεις και συµµετοχικές διαδικασίες, διερευνάται πώς οι γιορτές λειτουργούν ως φορείς µνήµης, ταυτότητας και συνύπαρξης, και πώς µπορούν να επανεµφανιστούν στον δηµόσιο χώρο µέσα από συλλογική επεξεργασία.

Η διαδραστική έκθεση και οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν από 7 έως 25 Μαρτίου 2026 στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων (1ος όροφος, µικρή αίθουσα), µε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Συναγωγής Ετς Χαγίµ και του Chania Urban Youth Observatory.

Οι επιµέρους εκδηλώσεις θα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Η οµάδα παραµένει ανοιχτή σε προτάσεις που συνάδουν µε το πλαίσιο και τη θεµατική της δράσης.