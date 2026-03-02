∆ιαχρονικό, κυκλοφοριακό πρόβληµα στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου

Ο περικαλλής και αγιογραφηµένος Ιερός Ναός της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, στην Πελεκαπίνα, άρχισε να κτίζεται αµέσως µετά τη δωρεά οικοπέδου το 1975. Λίγα χρόνια αργότερα, και συγκεκριµένα το 1981, µε Προεδρικό ∆ιάταγµα ανακηρύχθηκε, Ενοριακός. παρότι οι εργασίες ανέγερσης δεν είχαν ακόµη ολοκληρωθεί.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο ναός αποπερατώθηκε και αγιογραφήθηκε, χωρίς όµως να µελετηθεί και να δοθεί ουσιαστική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβληµα της περιοχής. Έτσι, µε την αυξανόµενη κυκλοφοριακή επιβάρυνση των τελευταίων ετών, δηµιουργείται σοβαρό ζήτηµα, ιδιαίτερα πέριξ του ναού, όπου οι δρόµοι είναι στενοί και στερούνται πεζοδροµίων, θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και διερχόµενους οδηγούς.

Για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και για το γεγονός ότι το κυκλοφοριακό πρόβληµα αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά και µε ηµίµετρα, αναφερθήκαµε και πριν από λίγους µήνες. Επανερχόµαστε σήµερα, µε αφορµή την πρόσφατη τέλεση Τρισαγίου στη µνήµη της Εµµανουέλας Καρυωτάκη, καθώς και τον ταυτόχρονο Αγιασµό για την εγκατάσταση ιαπινιδωτή στον αύλειο χώρο της Εκκλησίας..

Παραθέτουµε φωτογραφικά στιγµιότυπα από τον στενό και χωρίς πεζοδρόµια έξω από τον Ιερό Ναό, που αποτυπώνουν µε σαφήνεια το µέγεθος του προβλήµατος.