∆ιαµαρτυρία για χάραξη δρόµου στο Σφηνάρι – Τι λένε κάτοικοι

Το όνειρο της πλειοψηφίας των κατοίκων και επαγγελµατιών της δυτικής Κισάµου για την απόκτηση µιας νέας, σύγχρονης και κυρίως ασφαλούς οδού κυκλοφορίας αρχίζει σταδιακά να παίρνει σάρκα και οστά, µε τη χάραξη όµως να προκαλεί αντιδράσεις.

Κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης συγκεντρώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στον χώρο των εργασιών, εκφράζοντας αντιθέσεις και επιφυλάξεις για τη χάραξη του δρόµου.

Όπως υποστηρίζουν δεκάδες ελαιόδεντρα ξεριζώθηκαν ενώ οι προβλεπόµενες αποζηµιώσεις για τις απαλλοτριωµένες περιουσίες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα χαµηλές.

Ενδεικτικές της όλης κατάστασης οι παρακάτω σύντοµες δηλώσεις κατοίκων και ιδιοκτητών περιουσιών.

∆ήµητρα Γοναλάκη: «Ο δρόµος προγραµµατίστηκε και ζητώ να πάρω µια σωστή αποζηµίωση από την περιουσία µου που θα καταστρέψει ο νέος δρόµος».

Παντελής Μπαλαδάκης: «Η γνώµη µου είναι ότι θα γίνει µια καλή δουλειά αλλά πρέπει να αποζηµιωθούν σωστά οι ιδιοκτήτες γης και κυρίως αυτοί που έχουν µέσα στον οικισµό περιουσίες».

Νίκος Σηµαντηράκης: «Η νέα διάνοιξη δεν µπορούµε να καταλάβουµε τι θα εξυπηρετεί αφού η χιλιοµετρική απόσταση µεταξύ των δύο χωριών Πλατάνου και Σφηναρίου είναι επτά χιλιόµετρα. Εµένα θα µου πάρουν 45 δέντρα και οι αποζηµίωση είναι µηδαµινή. Ο παλιός δρόµος έπρεπε να διαπλατυνθεί και όχι να κάνουν αυτό το δυσανάλογο έργο καταστρέφοντας τόσες περιουσίες».

Κωνσταντίνος Μαραθάκης: «Μένω στον Πλάτανο και εκεί έχω περιουσία. Προσωπικά δεν θίγοµαι πολύ, αλλά οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θίγονται σοβαρά από την καταστροφή της περιουσίας τους την οποία θα αποζηµιωθεί πολύ χαµηλά».

Χρυσή Μαραθάκη: «Έχω 12,5 στρέµµατα και µου τα κάνουν σε τρία κοµµάτια. Η περιουσία µου έχει θέα τα Φαλάσαρνα, είναι εµπορική δηλαδή άρτια και οικοδοµήσιµη και οι αποζηµίωση είναι µηδαµινή. ∆εν µας ενηµέρωσαν για τις ενστάσεις και θεωρώ πως πρόκειται για λεηλασία».

Παρασκευή Μαργαριτάκη: «Από τους γονείς µου απέκτησα περιουσία εδώ 6.700 στρέµµατα µε 80 ελαιόδεντρα και τώρα µε την διάνοιξη αυτού του Φαρανωικού δρόµου που θα µου πάρει πέντε στρέµµατα χωρίς να µε έχουν ενηµερώσει όπως δεν ενηµέρωσαν και κανένα άλλο ιδιοκτήτη µε την υπευθυνότητα που αρµόζει καταστρέφοντας ταυτόχρονα και το φυσικό περιβάλλον. Οι αποζηµιώσεις που θα µας δώσουν είναι ψίχουλα. Ο ήδη υπάρχων δρόµος διανοίχθηκε παιρνώντας και από την περιουσία µας αλλά τότε δεν έδιναν αποζηµειώσεις. Έρχεται τώρα η νέα διάνοιξη και µου παίρνει σχεδόν όλη την εναποµείνασα περιουσία. Στον δρόµο που υπάρχει σήµερα αν διαπλατυνόταν δεν θα είχε κανένας από τους παράπλευρους ιδιοκτήτες αντίρρηση να παραχωρούσε µέχρι και πέντε µέτρα και να γινόταν που χρειαζόταν γέφυρες».

Μανώλης Γοναλάκης: «Εµένα προσωπικά δεν µε θίγει περιουσιακά η διάνοιξη αλλά ένας δρόµος που θα φτιαχτεί για το µέλλον θα είναι για όλους µας και για τους τουρίστες πολύ καλό. Όµως όσοι θα χάσουν περιουσίες να αποζηµιωθούν µε την αξία που τους αναλογεί».

Μιχάλης Χοχλάκης: «Ξεκίνησαν τη διάνοιξη του νέου δρόµου από το χωριό καταστρέφοντας τεράστιες περιουσίες ενώ µπορούσαν να ξεκινούσαν από τον Πλάτανο προς τα εδώ που δεν υπάρχουν ελαιόδεντρα. Αυτή η µελέτη αν έχει την τύχη άλλων, µπορεί να ξετελέψει και µετά από δέκα χρόνια που σηµαίνει ότι όσοι έχουν ελιές χάνουν και το εισόδηµά τους από τώρα Οι αποζηµιώσεις που θέλουν να δώσουν είναι πολύ µικρές».

Ελένη Χοχλάκη: «Είναι καλό να γίνει ο δρόµος αλλά έτσι που µελετήθηκε γίνεται πανωλεθρία στις ελιές που θα πάρει η διάνοιξη και η αποζηµίωση είναι ένα τίποτα σε σχέση µε την πραγµατική αξία».