menu
28.4 C
Chania
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Η ζωή στον 21ον αιώνα

Χρίστος Αχιλλέως Θεοδούλου
Χρίστος Αχιλλέως Θεοδούλου
0

Επιστήµονες και παρατηρητές µελετούν την κατάσταση των κοινωνιών µας στις διάφορες χώρες και το θέµα της ευτυχίας και ευχαρίστησης των ανθρώπων.
Πολλά πράγµατα φαίνονται από τέτοιες µελέτες, που ενδιαφέρουν όλους µας, σ’ όποια χώρα και αν ζούµε. Και ο καθένας βγάζει τα συµπεράσµατά του σύµφωνα µε τα πιστεύω του. Που δεν σηµαίνει ότι είναι αδιαφιλονίκητα σωστά.
Σ’ ένα τέτοιο άρθρο-µελέτη, ο συγγραφέας µεταξύ άλλων, λέγει ότι δεν σηµαίνει ότι οι χώρες που ευηµερούν οικονοµικά είναι οι άνθρωποί τους πιο ευτυχισµένοι. Μπορεί να µην είναι πιο ευτυχισµένοι σε ∆υτικές πλούσιες χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η ∆υτική Ευρώπη, η Ωκεανία αλλά σε αναπτυσσόµενες χώρες όπως το Κόσσοβο, το Βιετνάµ, το Καζακστάν, η Παραγουάη (Βλ. David Brooks, “There is a hope if you are not in America”, The New York Times, 11 Αυγούστου, 2025, σελ. 1 και 11).
Είναι αλήθεια ότι σε πλούσιες χώρες υπάρχει η µοναξιά, η εσωστρέφεια, η αποµόνωση. Σε µερικές απ’ αυτές υπάρχουν και οι περισσότερες αυτοκτονίες.
Θυµούµαι, αφού είχα ζήσει σαν φοιτητής για χρόνια στο Λονδίνο και την Ελβετία, και που είχα ευχάριστες εµπειρίες, µου έκαµε εντύπωση, όταν πήγα στην Αθήνα για την διατριβή µου, πόσο πιο «χαλαρά» και συνδεδεµένα ζούσαν οι φοιτητές στην Ελλάδα.
Υπάρχουν και τα υπέρ και τα κατά. Αυτή, όµως, είναι η κατάσταση.
Ο κόσµος είναι διαφορετικός, από την µια η δουλειά, το πρόγραµµα και το κυνήγι των υλικών αγαθών, από την άλλη, η ξεγνοιασιά , ο συναισθηµατισµός και η ζωή χωρίς πρόγραµµα και πολλούς στόχους.
Μπορούµε να αλλάξουµε τον κόσµο;

*Ο ∆ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου
είναι ένας πολίτης του 21ου αιώνα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum