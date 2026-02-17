Η ζωή με τις σπάνιες και χρόνιες παθήσεις – Μαρτυρίες παιδιών, γονιών και ειδικών στο “Πορτατίφ”

Ανθρώπινες ιστορίες δύναμης και πίστης παρουσιάζονται μέσα από την εκπομπή «Πορτατίφ» της Κρήτη TV με την Νάντια Αϊβάτογλου, η οποία αναμένεται να προβληθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.

Μέσα από τις μαρτυρίες παιδιών, εφήβων, γονιών και ειδικών, αναδεικνύεται η καθημερινότητα, οι δυσκολίες, αλλά κυρίως η δύναμη των ανθρώπων που ζουν με νευροϊνωμάτωση, κυστική ίνωση και επιληψία.

Στην εκπομπή δίνουν το παρόν άνθρωποι που ζουν με χρόνια νοσήματα, αλλά δεν αφήνουν τίποτα να τους σταματήσει.

Ένας 33χρονος νοσηλευτής στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, που ζει με κυστική ίνωση και επιλέγει καθημερινά να φροντίζει άλλους όπως φροντίζει τον εαυτό του.

Ένας 16χρονος έφηβος που ζει με επιληψία—μια πάθηση που για πολλούς ακούγεται δύσκολη, ακόμη και τρομακτική— και μιλά για τη ζωή του με ωριμότητα και αισιοδοξία.

Και παιδιά μόλις 11 ετών, που παρά τις δυσκολίες μιας χρόνιας πάθησης, μοιράζονται με καθαρότητα και θάρρος τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή, αποδεικνύοντας ότι η ελπίδα δεν έχει ηλικία.

Μαζί τους, οι μητέρες τους ανοίγουν την καρδιά τους και περιγράφουν τον φόβο της διάγνωσης, την καθημερινή αγωνία αλλά και τη βαθιά αγάπη που τις κρατά δυνατές.

Στην εκπομπή συμμετέχουν επίσης θεσμικοί φορείς, αλλά και ο Ιωάννης Καράκης, Νευρολόγος του ΠΑΓΝΗ και Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας.