Η προσδόκιµη ζωή και η υγεία στην Ευρώπη εξακολουθούν να εξαρτώνται σε µεγάλo βαθµό από το εισόδηµα, την εκπαίδευση και την κοινωνική θέση.

Αυτό είναι το συµπέρασµα µιας έκθεσης που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, στην οποία συγκρίθηκαν δεδοµένα για την υγεία σε όλη την Ευρώπη από το 2014 και το 2024.

Η µέση προσδόκιµη ζωή έχει αυξηθεί, αλλά αυτό παραλείπει τις έντονες ανισότητες, τόσο µεταξύ των διαφόρων χωρών της ΕΕ όσο και εντός κάθε χώρας.

Όσο υψηλότερη είναι η κοινωνική θέση, τόσο πιο πιθανό είναι ένα άτοµο να ζήσει µια µακρά και υγιή ζωή, σύµφωνα µε την έκθεση που συνέταξε το «EuroHealthNet» σε συνεργασία µε το Κέντρο για την Ισότητα στην Υγεία (CHAIN).

Σύµφωνα µε την έκθεση, αυτή η ανισότητα έχει αυξηθεί στα περισσότερα από τα χώρες που µελετήθηκαν, συµπεριλαµβανοµένης της Γερµανίας.

Ως θετικά παραδείγµατα, η έκθεση αναφέρει τη Σλοβενία και την Πολωνία.

Σύµφωνα µε την έκθεση, και οι δύο χώρες κατάφεραν να µειώσουν τις ανισότητες στον τοµέα της Υγείας και να βελτιώσουν συνολικά την υγεία των πολιτών τους.

Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO), η υγεία ενός ατόµου επηρεάζεται µόνο κατά 10% από την ποιότητα του συστήµατος υγείας. Το µεγαλύτερο µέρος της υγείας ενός ατόµου εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, την οικονοµική ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές επιδράσεις και τις κοινωνικές σχέσεις.

Κατά συνέπεια, ζητείται από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα στην πηγή τους, για παράδειγµα µε τη βελτίωση των µισθών και των συνθηκών εργασίας.

Η ανάλυση βασίζεται, µεταξύ άλλων, στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 2014 και 2024. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, ερωτήθηκαν άτοµα σε 14 χώρες της ΕΕ, καθώς και στη Νορβηγία, την Ελβετία και τη Μεγάλη Βρετανία, σχετικά µε τις συνήθειες, τις συνθήκες εργασίας και την υγεία τους.

Το EuroHealthNet είναι, σύµφωνα µε τις δικές του πληροφορίες, ένας ευρωπαϊκός µη κερδοσκοπικός οργανισµός που αποτελείται από περισσότερα από 80 δηµόσια ιδρύµατα, Αρχές και Οργανισµούς που ασχολούνται µε την υγεία.

Το Κέντρο για την Ισότητα στην Υγεία (Centre for Health Equity Analytics) είναι ένα ερευνητικό δίκτυο µε έµφαση στις παγκόσµιες ανισότητες στον τοµέα της υγείας, το οποίο εδρεύει στο Νορβηγικό Πανεπιστήµιο Επιστήµης και Τεχνολογίας.

Την ίδια στιγµή που δίδονται αυτές οι πληροφορίες για το κάπνισµα και το προσδόκιµο ζωής στην Ευρώπη, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την Υγεία µας δίνει για την Ευρώπη και η Eurostat, για σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης φυσικά και της Ελλάδας.

Συγκεκριµένα είναι τα στοιχεία που παρέχει ο στόχος βιώσιµης ανάπτυξης SDG3 «Καλή υγεία και ευηµερία», που αποσκοπεί στη διασφάλιση της υγείας και την προώθηση της ευηµερίας των ανθρώπων όλων των ηλικιών, µέσω της βελτίωσης της αναπαραγωγικής υγείας, της υγείας των µητέρων και των παιδιών, της εξάλειψης των επιδηµιών των κύριων µεταδοτικών ασθενειών και της µείωσης των µη µεταδοτικών και ψυχικών ασθενειών.

Ένας από τους δείκτες της Eurostat για τη µέτρηση της προόδου στον SDG 3 είναι η επικράτηση του καπνίσµατος στον πληθυσµό ηλικίας 15 ετών και άνω.

Το 2023, το 24 % του πληθυσµού της ΕΕ ηλικίας 15 ετών και άνω κάπνιζε, σηµειώνοντας µείωση 2 ποσοστιαίων µονάδων σε σύγκριση µε το 2017 (26%). Μεταξύ των ανδρών, το ποσοστό ήταν 28 %, ενώ το 21% των γυναικών κάπνιζε.

Η Σουηδία ανέφερε το χαµηλότερο ποσοστό καπνιστών (8 % ) στον πληθυσµό ηλικίας 15 ετών και άνω, ακολουθούµενη από τις Κάτω Χώρες (11 %) και τη ∆ανία (14 %). Αυτές οι 3 χώρες κατέγραψαν επίσης τα χαµηλότερα ποσοστά καπνίσµατος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες: Σουηδία (9 % των ανδρών και 8 % των γυναικών), Κάτω Χώρες (13 % και 10 %) και ∆ανία (16 % και 12 %).

Αντίθετα, η Βουλγαρία είχε το υψηλότερο συνολικό ποσοστό καπνιστών (37%), ακολουθούµενη από την Ελλάδα (36% ) και την Κροατία (35%).

Σχεδόν το ήµισυ του ανδρικού πληθυσµού καπνίζει στη Βουλγαρία (49 %), τη Λετονία (48 %) και τη Λιθουανία (43 %). Μεταξύ των γυναικών, τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσµατος καταγράφηκαν στην Ελλάδα (32 % ), την Κροατία (30 %) και τη Ρουµανία (29 %).

Υγιεινή ζωή

Η παγκόσµια αύξηση του προσδόκιµου ζωής κατά τον τελευταίο αιώνα είναι αποτέλεσµα διαφόρων παραγόντων, όπως η µείωση της βρεφικής θνησιµότητας, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η βελτίωση του τρόπου ζωής και της εκπαίδευσης, καθώς και οι πρόοδοι στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και της ιατρικής.

Το προσδόκιµο ζωής έχει αυξηθεί στις χώρες της ΕΕ κατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρόλο που ο ρυθµός προόδου έχει προσωρινά επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια της πανδηµίας CοViD 19. Ενώ το προσδόκιµο ζωής παρέχει µια αντικειµενική εκτίµηση του χρόνου που µπορούν να αναµένουν να ζήσουν οι άνθρωποι, δεν δείχνει αν οι άνθρωποι ζουν µε καλή υγεία.

Ως εκ τούτου, στην ανάλυση περιλαµβάνονται δύο δείκτες.

Ο πρώτος, τα έτη υγιούς ζωής κατά τη γέννηση, δείχνει τον αριθµό των ετών που ένα άτοµο µπορεί να αναµένουν να ζήσει σε καλή υγεία. Ο δεύτερος µετρά το ποσοστό των ατόµων που θεωρούν την υγεία τους καλή ή πολύ καλή, αποτυπώνοντας την υποκειµενική άποψη του ατόµου για την ευηµερία του.

Το προσδόκιµο υγιούς ζωής και η αυτοεκτίµηση της υγείας του πληθυσµού της ΕΕ µειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδηµίας CoViD.

Το 2022, ένα παιδί που γεννήθηκε στην ΕΕ θα µπορούσε να έχει προσδόκιµο ζωής 62,6 έτη χωρίς σοβαρή ή µέτρια αναπηρία.

Οι γυναίκες είχαν ελαφρώς υψηλότερο προσδόκιµο υγιούς ζωής, µε 62,8 έτη, σε σύγκριση µε 62,4 έτη για τους άνδρες.

Ο συνολικός αριθµός για την ΕΕ κρύβει σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών, µε το προσδόκιµο υγιούς ζωής να διαφέρει κατά 16,0 έτη µεταξύ των χωρών το 2022.

Η Μάλτα κατέγραψε τον υψηλότερο αριθµό ετών υγιούς ζωής, µε 70,2, ακολουθούµενη από την Ιταλία µε 67,4 και την Ελλάδα µε 67,0 έτη.

Αντίθετα, οι χαµηλότερες τιµές καταγράφηκαν στη Λετονία και τη ∆ανία, µε 54,2 και 55,9 έτη, αντίστοιχα.