menu
28.4 C
Chania
Δευτέρα, 15 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Η Βρετανία θα απαγορεύσει στους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα social media

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Bρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση των προσώπων κάτω των 16 ετών στους ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης και θα επιβάλει περιορισμούς στις πλατφόρμες στοιχηματισμού και ζωντανού streaming, σε μια αντίδραση στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας η οποία, σύμφωνα με το Ρόιτερς, προχωράει μακρύτερα από εκείνη οποιασδήποτε άλλης χώρας. Οι σαρωτικές αλλαγές θα «δώσουν πίσω στα παιδιά την παιδικότητά τους», δήλωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  ο Στάρμερ, παρουσιάζοντας μέτρα εναντίον πλατφορμών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Snapchat, TikTok και Instagram, καθώς και ιστότοποι τζόγου που επιτρέπουν σε ξένους να επικοινωνούν με παιδιά.

«Είναι για εμένα ξεκάθαρο ότι μια πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα κάνει τεράστια διαφορά, θα κάνει τα παιδιά μας ασφαλέστερα, θα κάνει τα παιδιά μας πιο χαρούμενα, θα τους δώσει περισσότερο χρόνο, περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη ελευθερία να μεγαλώσουν, περισσότερες ευκαιρίες», πρόσθεσε. Η Βρετανία θα χρησιμοποιήσει ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό της Αυστραλίας, η οποία έθεσε σε εφαρμογή μια απαγόρευση τον περασμένο Δεκέμβριο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Θα καλυψει πλατφόρμες στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης οι YouTube, Facebook και X, όμως υπηρεσίες μηνυμάτων όπως οι WhatsApp και Signal δεν θα περιληφθούν στην απαγόρευση. Η Βρετανία θα εισαγάγει επίσης «πρωτοποριακούς παγκοσμίως αποκλεισμούς» επιβλαβών λειτουργιών, όπως το ζωντανό streaming και η επικοινωνία αγνώστων με παιδιά κάτω των 16 ετών.

«Υπάρχει άραγε κάποια κατάσταση στον εκτός διαδικτύου κόσμο, στην οποία θα αφήνατε το παιδί σας να συνδεθεί μ’ έναν άγνωστο, έναν ενήλικο για τον οποίο δεν ξέρετε τίποτα; Όχι, έτσι αναλαμβάνουμε δράση σχετικά μ’ αυτό», δήλωσε ο Στάρμερ.

Η κυβέρνηση έχει ήδη την εξουσία για να κάνει τα πρώτα βήματα σε οποιαδήποτε απαγόρευση, δήλωσε, ενώ οι κανονιστικές ρυθμίσεις θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς και θα υπάρξει μια απαγόρευση μέχρι την ερχόμενη άνοιξη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum