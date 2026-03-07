menu
11.7 C
Chania
Κυριακή, 8 Μαρτίου, 2026
Διεθνή

Η Βρετανία έχει θέσει σε ετοιμότητα το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζει το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  το Βρετανικό Υπουργείο ‘Αμυνας διευκρινίζοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τον απόπλου του, αλλά έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες έχει μειωθεί στο μισό ο χρόνος ετοιμότητας του. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα πάρει εντολή δράσης θα χρειαστεί πέντε ημέρες για να σηκώσει άγκυρες. Τα πληρώματα του έχουν επίσης ειδοποιηθεί για πιθανή άμεση κινητοποίηση.

Όπως αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου από τον Ιανουάριο η Βρετανία έχει ενισχύσει την στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων έχει στείλει στην Κύπρο 400 επιπλέον άτομα και στην ευρύτερη περιοχή αεροσκάφη Typhoon, αεροσκάφη F-35, ενώ έχει εγκαταστήσει και συστήματα αεράμυνας. «Το HMS Prince of Wales βρισκόταν πάντα σε πολύ υψηλή ετοιμότητα. Τώρα αυξάνουμε την ετοιμότητα του αεροπλανοφόρου, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για να αποπλεύσει», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου ‘Αμυνας.

Το Prince of Wales ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία της Ευρώπης . Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο ‘Αμυνας μαζί με το αδελφό του πλοίο το HMS Queen Elizabeth αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ναυτικής ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας. Έχει εκτόπισμα περίπου 65.000 τόνων και μήκος 280 μέτρων. Μεταφέρει αεροσκάφη F-35 και συνοδεύεται από μια σειρά άλλων σκαφών και ένα υποβρύχιο. Σταθμεύει στην ναυτική βάση το Πόρτσμουθ στην νότια Αγγλία.

