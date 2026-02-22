Η Βουδαπέστη θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι θα μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

«Αύριο προβλέπεται ότι η σύνοδος του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών θα υιοθετήσει το 20ό πακέτο κυρώσεων. Θα μπλοκάρουμε αυτήν την απόφαση», δήλωσε μέσω του Facebook ο Πέτερ Σιζάρτο.

«Οσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι’ αυτούς αποφάσεων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Ουκρανία, ο πετρελαιαγωγός Droujba που διασχίζει το ουκρανικό έδαφος πριν φθάσει στην Ουγγαρία και την Σλοβακία υπέστη ζημιές στις 27 Ιανουαρίου από τις ρωσικές επιθέσεις κατά του Μπρόντι.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρότεινε στις αρχές του Φεβρουαρίου νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας κατά του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα. Η νέα δέσμη κυρώσεων θα είναι η εικοστή από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Προτείνονται επίσης νέες απαγορεύσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει επίσης να χρησιμοποιήσει το Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού (Anti-Coercion Instrument – ACI) για να απαγορεύσει την εξαγωγή κάθε εργαλειομηχανής CNC προς χώρες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επανεξαγωγής της στην Ρωσία.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από την Ρωσία.

Ομως, ο πετρελαιαγωγός Droujba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.

Η Ουγγαρία συνεχίζει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού, ο οποίος έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.