menu
10.6 C
Chania
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Η Βουδαπέστη θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι θα μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

«Αύριο προβλέπεται ότι η σύνοδος του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών θα υιοθετήσει το 20ό πακέτο κυρώσεων. Θα μπλοκάρουμε αυτήν την απόφαση», δήλωσε  μέσω του Facebook ο Πέτερ Σιζάρτο.

«Οσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι’ αυτούς αποφάσεων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Ουκρανία, ο πετρελαιαγωγός Droujba που διασχίζει το ουκρανικό έδαφος πριν φθάσει στην Ουγγαρία και την Σλοβακία υπέστη ζημιές στις 27 Ιανουαρίου από τις ρωσικές επιθέσεις κατά του Μπρόντι.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρότεινε στις αρχές του Φεβρουαρίου νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας κατά του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα. Η νέα δέσμη κυρώσεων θα είναι η εικοστή από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Προτείνονται επίσης νέες απαγορεύσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει επίσης να χρησιμοποιήσει το Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού (Anti-Coercion Instrument – ACI) για να απαγορεύσει την εξαγωγή κάθε εργαλειομηχανής CNC προς χώρες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επανεξαγωγής της στην Ρωσία.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από την Ρωσία.

Ομως, ο πετρελαιαγωγός Droujba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.

Η Ουγγαρία συνεχίζει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού, ο οποίος έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum