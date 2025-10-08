Η Βιγιάρ διεκδικεί την προεδρία και θέλει να «αναζωογονήσει» την FIA

Η υποψήφια για την προεδρία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), οδηγός και επιχειρηματίας, Λόρα Βιγιάρ, στοχεύει στην αναζωογόνηση του οργανισμού, ο οποίος θα εκλέξει τον νέο επικεφαλής τον ερχόμενο Δεκέμβριο, «προωθώντας τους νέους και τις γυναίκες».

«Θέλω να δώσω νέα πνοή σε αυτήν την… γηραιά κυρία που είναι η FIA», τόνισε η 28χρονη Ελβετίδα σε συνέντευξή της στο AFP, ελπίζοντας να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην Ιστορία της ομοσπονδίας, που ιδρύθηκε το 1904, κατά τις εκλογές στην Τασκένδη στις 12 Δεκεμβρίου.

Η Λόρα Βιγιάρ είναι μία από τους τέσσερις υποψήφιους για την προεδρία, μαζί με τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ από τα Εμιράτα, ο οποίος διεκδικεί νέα θητεία, τον Αμερικανό Τιμ Μάγιερ, πρώην στέλεχος της FIA, και την Βελγίδα influencer Βιρζινί Φιλιπό.

Ο παγκόσμιος οργανισμός αυτοκινήτων είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των παγκόσμιων πρωταθλημάτων της Φόρμουλα 1 και των ράλι, καθώς και για την προώθηση της οδικής ασφάλειας.

«Είμαι οδηγός από τα 15 μου. Έχω οδηγήσει μονοθέσια, Formula 4, Ferrari Challenge και αγώνες αντοχής με ένα LMGT4. Είμαι οδηγός πρώτα και κύρια, αλλά και επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων», εξηγεί η Βιγιάρ, της οποίας ο πατέρας οδηγούσε αυτοκίνητα στην πίστα στα νιάτα του.

«Πολλές λέσχες, κάτοχοι άδειας και συνεργάτες συμμερίζονται την ίδια παρατήρηση: η FIA έχει αποστασιοποιηθεί από τα μέλη της. Οι νέοι δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο άθλημα, οι γυναίκες παραμένουν υποεκπροσωπούμενες και η βιώσιμη κινητικότητα εξακολουθεί να στερείται υποστήριξης», σημειώνει.

Η FIA έχει περισσότερες από 240 λέσχες σε 146 χώρες, με περίπου 80 εκατομμύρια μέλη. «Βρίσκομαι σε συζητήσεις εδώ και αρκετούς μήνες με προέδρους λεσχών αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο και καταρτίζω το πρόγραμμά μου. Θέλω να στοχεύσουμε σε μηδενικούς θανάτους από τροχαία ατυχήματα και θέλω να ενθαρρύνω τους νέους και τις γυναίκες. Η βάση του προγράμματός μου είναι μια κοινωνική ακαδημία για νέα ταλέντα, που θα υποστηρίζονται κάθε χρόνο με υποτροφίες», συνεχίζει η Βιγιάρ και προσθέτει: «Και θέλω να αναπτύξω προγράμματα για γυναίκες, έτσι ώστε να έχουν, όπως και οι άνδρες, μια πυραμίδα που αρχίζει από την F4 και φθάνει μέχρι την F3, την F2 και τέλος την Formula 1. Προς το παρόν, για τις γυναίκες οδηγούς, υπάρχει μόνο η Ακαδημία της F1. Δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το είδος πυραμίδας. Δεν είμαι… υπερφεμινίστρια, αλλά εάν έχεις ταλέντο, πρέπει να το αναδείξεις, είτε είσαι γυναίκα, είτε άνδρας. Θα ήθελα επίσης να δώσω στις γυναίκες πρόσβαση σε περισσότερες ανώτερες διευθυντικές θέσεις εντός της FIA, σε περισσότερες ηγετικές θέσεις, σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν την θέση τους στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Για παράδειγμα, έχουμε την μηχανικό αγώνων του Εστεμπάν Οκον στην Formula 1 (σ.σ. Λάουρα Μίλερ).

Ο νυν πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, δεν απολαμβάνει ομόφωνη έγκριση, αλλά «έχει κάνει κάποια καλά πράγματα αυξάνοντας τον αριθμό των γυναικών στη FIA», επισημαίνει η Βιγιάρ, η οποία παρόλα αυτά θέλει να κάνει τον οργανισμό «πιο συμμετοχικό, πιο υπεύθυνο και πιο ενωμένο».

Η νεαρή γυναίκα δεν επιθυμεί να αποκαλύψει τα ονόματα των κύριων υποστηρικτών της προς το παρόν, τα οποία θα αποκαλυφθούν πριν από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις 24 Οκτωβρίου.

«Εν τω μεταξύ, παραμένω 100% διαθέσιμη για συζητήσεις. Και είτε εκλεγώ, είτε όχι, θα υλοποιήσω τα προγράμματά μου μέχρι τέλους», τονίζει με έμφαση.