Η Vespa γίνεται 80 χρονών – Χιλιάδες σκούτερ πλημμύρισαν το ιστορικό κέντρο της Ρώμης

Περισσότερες από 10.000 Βέσπες διέσχισαν το Σάββατο τους δρόμους της Ρώμης, περνώντας μπροστά από το Κολοσσαίο και τη Ρωμαϊκή Αγορά, γιορτάζοντας την 80ή επέτειο του εμβληματικού ιταλικού σκούτερ.

Λάτρεις της Βέσπα ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του κόσμου για να συμμετάσχουν στους εορτασμούς. Το Associated Press συνάντησε επισκέπτες από πολλές χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, τη βόρεια Αγγλία, το Σαν Φρανσίσκο, τη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, τις Φιλιππίνες και άλλες περιοχές. Οι αναβάτες κατέκλυσαν τα λιθόστρωτα σοκάκια της «Αιώνιας Πόλης», τιμώντας ένα σύμβολο που θεωρούν διαχρονικό. Έστω και για μία ημέρα, η Ferrari και η Ducati πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, καθώς η μικρή Βέσπα έκλεψε την παράσταση.

«Το πάθος για τη Βέσπα συνδέεται με το ιταλικό στιλ, την ελευθερία και τη δεκαετία του ’60», δήλωσε η συνταξιούχος Ναταλί Ντινάν από τη Γαλλία, η οποία γιόρταζε παράλληλα και τα 61α γενέθλιά της. «Τη λατρεύω», είπε χαρακτηριστικά.

Το δίτροχο που προκαλεί χαμόγελα

Η Vespa έγινε παγκοσμίως γνωστή το 1953 μέσα από την ταινία «Διακοπές στη Ρώμη» («Roman Holiday»), όταν ο Γκρέγκορι Πεκ έκανε βόλτα την Όντρεϊ Χέπμπορν στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας. Έκτοτε πρωταγωνίστησε σε πολλές ακόμη κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το «Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» («The Talented Mr. Ripley») και πιο πρόσφατα στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Luca».

Με τις χαρακτηριστικές καμπύλες γραμμές της, που παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή, και την ικανότητά της να προκαλεί χαμόγελα στους περαστικούς, η Vespa, που στα ιταλικά σημαίνει «σφήκα», θεωρείται για τα δίτροχα ό,τι είναι ο Volkswagen Beetle για τα αυτοκίνητα.

Η δημιουργία της οφείλεται εν μέρει στις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ιταλία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Piaggio, ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές αεροσκαφών της χώρας, είδε το εργοστάσιό της στην Ποντεντέρα να καταστρέφεται από τους βομβαρδισμούς και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, ξεκινώντας την παραγωγή μικρών σκούτερ.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο μάρκετινγκ της Piaggio, Ντάβιντε Ζανολίνι, μία από τις πρώτες ομάδες στις οποίες απευθυνόταν η Vespa ήταν οι γυναίκες, καθώς μπορούσαν να την οδηγούν φορώντας μακριές φούστες χωρίς να εκτίθενται τα πόδια τους. Αυτό εξηγεί και πολλά στοιχεία της σχεδίασής της.

«Το σχήμα, η κομψότητα… Η Vespa έχει μια γοητεία που θυμίζει περισσότερο κυρία παρά άνδρα», δήλωσε ο Ζανολίνι στο Associated Press.

Το μικρό αυτό δίτροχο συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της μεταπολεμικής Ιταλίας και πολύ σύντομα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Ήδη από το 1950, δημοσίευμα του Associated Press ανέφερε ότι οι Vespa ήταν τόσο διαδεδομένες στη Ρώμη, ώστε ο χαρακτηριστικός ήχος των εξατμίσεών τους έκανε το κέντρο της πόλης να θυμίζει αγώνα ταχύτητας.

«Ίσως να μην υπάρχει πιο θορυβώδες σκούτερ στον κόσμο», ανέφερε τότε το δημοσίευμα. «Οι Vespa που κινούνται με ταχύτητα στους δρόμους της Ρώμης εντυπωσιάζουν τους Αμερικανούς επισκέπτες όσο και ο Άγιος Πέτρος ή το Κολοσσαίο. Πολύ γρήγορα μαθαίνουν ότι πρέπει να κοιτούν προς όλες τις κατευθύνσεις όταν διασχίζουν έναν δρόμο.»

Ένα ταξίδι στο παρελθόν

Παρόμοιες εικόνες ζωντάνεψαν και φέτος, καθώς από την Πέμπτη χιλιάδες φίλοι της Vespa άρχισαν να καταφθάνουν στη Ρώμη, κατακλύζοντας τους δρόμους της πόλης. Πολλές λέσχες αναβατών ξεχώριζαν χάρη στα ομοιόμορφα μπλουζάκια τους.

Στον χώρο στάθμευσης έξω από το Στάδιο των Μαρμάρων υπήρχαν ατελείωτες σειρές από Vespa κάθε εποχής, από τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες. Το σκηνικό θύμιζε μεγάλη συγκέντρωση μοτοσικλετών, αλλά με πολύ πιο χαρούμενη και νοσταλγική ατμόσφαιρα. Ορισμένες Vespa ήταν διακοσμημένες με λουλούδια και λούτρινα ζωάκια.

Η Ναταλί Ντινάν είχε μαζί της και το λευκό τεριέ της, το οποίο καθόταν πίσω στη σέλα, με κοντοκουρεμένο τρίχωμα λόγω της ζέστης. Ένας επισκέπτης από το Τόκιο αντάλλαξε το λάβαρο της τοπικής λέσχης του με εκείνο μιας ιταλικής ομάδας, ενώ πολλοί συμμετέχοντες αντάλλασσαν αυτοκόλλητα και αναμνηστικά. Ένας Γερμανός είχε ακόμη και τατουάζ με το λογότυπο της Vespa στη γάμπα του, συνοδευόμενο από τη φράση «La Dolce Vita».

Πολλοί από τους συμμετέχοντες μίλησαν για τη νοσταλγία που προκαλεί η Vespa, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν έζησαν τη χρυσή εποχή της. Άλλοι εξήγησαν ότι εγκατέλειψαν τις μεγάλες μοτοσικλέτες για χάρη της Vespa, επειδή είναι ελαφρύτερη, πιο ευέλικτη και εύκολη στην οδήγηση χάρη στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

«Απλώς ανεβαίνεις, γυρίζεις το γκάζι και φεύγεις. Είναι πανεύκολο», είπε ο 59χρονος οδηγός φορτηγού Άντριου Γουόλτον, ο οποίος αγόρασε την πρώτη του Vespa πριν από περίπου 20 χρόνια και δεν την αποχωρίστηκε ποτέ. Για να βρεθεί στους εορτασμούς χρειάστηκε να ταξιδέψει οκτώ ημέρες από το Νιούκαστλ, περνώντας με πλοίο στο Ρότερνταμ, ακολουθώντας τον Ρήνο μέσω Γερμανίας, διασχίζοντας την αυστριακή «Ρομαντική Διαδρομή» και καταλήγοντας στις ιταλικές ακτές.

Η «Vespa Village» και τα συλλεκτικά αντικείμενα

Μετά τα εγκαίνια της εκδήλωσης από τον δήμαρχο της Ρώμης στο Στάδιο των Μαρμάρων, οι επισκέπτες πλημμύρισαν τον χώρο τραγουδώντας, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας σημαίες. Πολλοί κατευθύνθηκαν αμέσως στο κατάστημα με τα αναμνηστικά, όπου μπορούσαν να αγοράσουν από μπουφάν, καπέλα και κουβέρτες μέχρι παγούρια και ομπρέλες με το λογότυπο της Vespa. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το συλλεκτικό κράνος της επετείου, με την επιγραφή «80 Years of an Icon».

Μια έκθεση φωτογραφίας παρουσίαζε τη Vespa σε κλασικές σκηνές της ιταλικής ζωής: ζευγάρια σε πικνίκ, καλοκαιρινές αποδράσεις στη θάλασσα, ταξίδια κάτω από τον μεσογειακό ήλιο, αλλά και πιο απρόσμενες στιγμές, όπως την αποστολή του εξερευνητή Σόρεν Νίλσεν, ο οποίος έφτασε με Vespa μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο το 1963.

Παράλληλα, εκτίθεντο άψογα διατηρημένα ιστορικά μοντέλα από τη συλλογή της Piaggio, τα οποία προσέλκυαν τα βλέμματα των επισκεπτών σαν πραγματικά έργα τέχνης.

Η Piaggio έχει πουλήσει περίπου 20 εκατομμύρια Vespa παγκοσμίως από το 1946 έως σήμερα, ενώ πλέον η διάθεσή τους γίνεται σε 110 χώρες, σύμφωνα με τον Ντάβιντε Ζανολίνι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Vespa είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Φλόριντα και την Καλιφόρνια, ενώ κερδίζει συνεχώς έδαφος και σε άλλες περιοχές, όπως το Όστιν του Τέξας.

Ο Μπερκ Σάντμαν, ιδιοκτήτης οικογενειακής αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Ιντιάνα με ιστορία 108 ετών, αποκάλυψε ότι αγόρασε την πρώτη του Vespa πριν από περίπου δύο δεκαετίες, επειδή εντυπωσιάστηκε από το πλαϊνό καλάθι της. Σύντομα διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν επίσημοι μεταπωλητές στην περιοχή του και ήρθε σε επαφή με την εταιρεία, εξελισσόμενος σε έναν από τους σημαντικότερους εμπόρους της στις ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα έχει διαθέσει περίπου 1.000 Vespa, ενώ ο ίδιος διατηρεί 15 στη συλλογή του.

«Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν να λέει κάτι κακό για μια Vespa. Είναι πραγματικά απίστευτο», δήλωσε ο Σάντμαν. «Όσοι αφήνουν άλλες μάρκες και αγοράζουν Vespa δεν επιστρέφουν ποτέ πίσω. Έχει κάτι μοναδικό. Και όλοι αγαπούν τα ιταλικά προϊόντα. Πολλοί επιστρέφουν από την Ευρώπη έχοντας κολλήσει το μικρόβιο της Vespa».