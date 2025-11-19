menu
Η Βαρσοβία κλείνει ρωσικό προξενείο στο Γκντανσκ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το τελευταίο εναπομείναν ρωσικό προξενείο στο Γκντανσκ (βόρεια Πολωνία), μετά τη δολιοφθορά μιας σιδηροδρομικής γραμμής προς την Ουκρανία, την οποία η Βαρσοβία αποδίδει στη Ρωσία.

«Αποφάσισα να αποσύρω την άδεια λειτουργίας του ρωσικού προξενείου στο Γκντανσκ», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι στους δημοσιογράφους. Αυτή η απόφαση σημαίνει ότι η μόνη ρωσική διπλωματική αποστολή που θα παραμείνει ανοιχτή στην Πολωνία θα είναι η πρεσβεία στη Βαρσοβία.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές ο υπουργός δήλωσε νωρίτερα ότι “δεν ήταν απλώς μια ενέργεια δολιοφθοράς αλλά και μια ενέργεια κρατικής τρομοκρατίας. Θα απαντήσουμε, όχι μόνο διπλωματικά”. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα απαντήσει σύντομα μετά την έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή την οποία χρεώνει σε δύο Ουκρανούς που συνεργάστηκαν με τη Ρωσία για να δημιουργήσουν χάος σε μια χώρα, η οποία στηρίζει σθεναρά το Κίεβο απέναντι στη ρωσική εισβολή.

«Οι σχέσεις με την Πολωνία έχουν επιδεινωθεί εντελώς. Αυτή (η απόφαση) είναι πιθανόν σύμπτωμα αυτής της επιδείνωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους στη Μόσχα. «Μπορούμε μόνο να εκφράσουμε τη λύπη μας», πρόσθεσε σχολιάζοντας ότι η κίνηση αυτή στερείται κοινής λογικής.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα είπε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στην απόφαση της Πολωνίας περιορίζοντας την διπλωματική και προξενική παρουσία της Πολωνίας στη χώρα, όπως μετέδωσε το TASS.

Οι σχέσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Μόσχας ήταν πάντα τεταμένες, αλλά επιδεινώθηκαν σημαντικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με την Πολωνία να γίνεται ένας από τους κύριους συμμάχους του Κιέβου.

Η έκρηξη το σαββατοκύριακο στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν, που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα, ακολούθησε μια σειρά εμπρησμών, δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεων στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Πολωνία υποστηρίζει ότι οι δύο Ουκρανοί συνεργοί στη δολιοφθορά διέφυγαν στη Λευκορωσία, η οποία είναι σύμμαχος της Ρωσίας.

Η Ρωσία διαψεύδει ότι ευθύνεται για τη δολιοφθορά κάνοντας λόγο για “ρωσοφοβία” στην Πολωνία και αλλού.

