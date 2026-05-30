Σάββατο, 30 Μαΐου, 2026
Η βάρκα στο καρνάγιο των Χανίων: Λ.Χ. 2875 Λουλού

Σταύρος Μυριδάκης
Τούτο το χαϊδευτικό όνοµα «ΛΟΥΛΟΥ» µε την πρώτη µατιά ,σε παραπέµπει  σε   κάποιο  ζωάκι  ή  ίσως κάποιο  γυναικείο όνοµα…

Όµως ανήκει σε µια ξεχασµένη βάρκα του λιµανιού των Χανίων και εγώ όντας µεγαλωµένος στην αλµύρα της θάλασσας  του κόλπου της ΣΟΥ∆ΑΣ ,σταµάτησα και άρχισα να µιλώ µαζί της ,σαν γνώριµης  από καιρό   από τα χρόνια  που  η θάλασσα ήταν δεµένη απόλυτα µε τα χρόνια της νιότης µου! Γνώριµη µορφή  σκαριού, σαν αυτών  που πέρασα  ώρες ατέλειωτες κοντά τους  ,στάθηκα  να ξαποστάσω  από την καλοκαιρινή ζέστη ,πάνω της …

Άρχισα να της µιλώ για να µου πει την ιστορία της και  πως βρέθηκε στο σηµείο αυτό  :

« Εδώ βρέθηκα να λικνίζοµαι στα αβαθή νερά του λιµανιού  από το 1967 όταν ο Γιώργος και Κυριάκος Παριωτάκης  µε  κατασκεύασαν  για να πηγαινοέρχονται απέναντι .Ήµουν το καλύτερο εργαλείο του καρνάγιου και όλοι µε ήξεραν µε αυτό το χαϊδευτικό όνοµα .Όµως από τότε που έκλεισε το καρνάγιο έχω µείνει στο µώλο του λιµανιού και µε χτυπούν τα κύµατα και µε καίει ο ήλος ! Προκαλώ το ενδιαφέρον των ντόπιων και των ξένων επισκεπτών της πόλης των Χανίων. Εδώ και χρόνια, σταθερά  κάποιο περαστικοί µε ξεχωρίζουν µε φωτογραφίζουν  , γιατί τους προκαλώ  εντύπωση. Ίσως  για το όνοµα µου ,ίσως για το ξεθωριασµένο χρώµα µου ,ίσως για την πρωτότυπη και δυνατή θωριά µου Όµως  µε τον καιρό  , µε  θεώρησαν σκουπίδι, και προχώρησαν προς έκπληξη πολλών στον καθαρισµό της περιοχής, από την παρουσία µου

Όµως εγώ της έδωσα ζωή ξανά , λέγοντας της ,πως ζει ακόµα µέσα  στις καρδιές  όλων , σε ένα εξαιρετικό πίνακα ζωγραφικής και σε µια έκδοση από φωτογραφίες που αφορούν τη θάλασσα και τους ανθρώπους  που την αγαπούν !

«Μάθε λοιπόν  πως είσαι ζωγραφισµένη πάνω σε ξύλο, µε ορυκτά χρώµατα σε σκόνη και υδρύαλο. Υλικά άφθαρτα στο χρόνο και τεχνική που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Η ζωγράφος Αρχοντιά  Καρακώστα- Καρελιώτη  σε ταξίδεψε  στην Πάρο,  στην έκθεση “Αιγαίων Φώς”. Να σου θυµίσω  επίσης ότι  αποτέλεσες το θέµα της ενδιαφέρουσας έκθεσης γλυπτικής, κεραµικής και φωτογραφίας της ∆ανάης Γεµενάκη µε τίτλο «Η Λουλού και οι άλλες» που παρουσιάστηκε και στα Χανιά  το 2011.» Η καλλιτέχνης είπε τότε  για σένα:«Στο όµορφο λιµάνι των Χανίων, η βάρκα η Λουλού, εκτεθειµένη στον ήλιο και την αλµύρα βρίσκεται σε αποσύνθεση. Κάθε ηλιοκαµένη φλούδα µπογιάς φανερώνει µία φροντίδα, ένα νεράκι και τελικά µία ιστορία ολόκληρη. Απέναντι από τα µαγαζιά µε τα φώτα, τις µουσικές, καθώς και τα σύγχρονα σκάφη που µπαινοβγαίνουν στο λιµάνι, το γέρικο σκαρί κάθεται και περιµένει τον κάθε περαστικό να το ανακαλύψει. Στο όνοµα σου αντανακλάται µια εγκατάλειψη …γενικότερη !

∆εν είσαι όµως µόνη τώρα πια ….Εγώ σε έβαλα σε περίοπτη θέση στις «Ιστορίες της θάλασσας » και σε είδαν ξανά  πολλά µάτια που θυµούνται πόσο χρήσιµη στάθηκες στο καρνάγιο των Χανίων  πριν  γίνει και αυτό ένα πολύτιµο κοµµάτι ιστορίας αυτού του  ευλογηµένου τόπου!

*Ο Σταύρος Μυριδάκης είναι ερασιτέχνης φωτογράφος.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

