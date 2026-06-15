Η Unesco καταδικάζει την ρωσική επίθεση στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο

Η Unesco καταδικάζει την ρωσική επίθεση που προκάλεσε σοβαρές ζημίες στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως, εμβληματικό οικοδόμημα που ανήκει στο σύμπλεγμα των ορθόδοξων εκκλησιών της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο και αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, κατά την επίθεση «προκλήθηκαν σοβαρές ζημίες στο εξωτερικό και το εσωτερικό του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Unesco. «Παρακείμενα ιστορικά οικοδομήματα, κυρίως στοιχεία του οχυρωμένου συμπλέγματος της Λαύρας και ο πύργος Ιβάν Κουσνίκ, επλήγησαν επίσης».

Δύο ρωσικά drones

Η Μόσχα στόχευσε «σκοπίμως» με δύο drones το σημείο όπου βρίσκεται ο καθεδρικός ναός, ο οποίος υπέστη ζημίες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δύο ρωσικά drones στόχευσαν από το σημείο της πόλης όπου βρίσκονται η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου και το Mystetskyï Arsenal, μουσείο κοντά στο μοναστηριακό συγκρότημα, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι με ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα αφού επισκέφθηκε τον τόπο της επίθεσης.