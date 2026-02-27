Η Τσέλιε αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» του Conference League

Την Τσέλιε θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκ νέου η ΑΕΚ, στη φάση των «16» του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα στη Νιόν.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 12 Μαρτίου στη Σλοβενία, εκεί όπου η Ενωση έχασε 3-1 στην πρεμιέρα της League Phase (2/10), στη μοναδική ήττα της φετινής ευρωπαϊκής της πορείας, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 19/3 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εφόσον περάσει στα προημιτελικά (9 και 16 Απριλίου), ο «Δικέφαλος» θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της τουρκικής Σαμσουνσπόρ και της ισπανικής Ράγιο Βαγεκάνο, με ρεβάνς στην Αθήνα, ενώ αν φτάσει ως τα ημιτελικά (30 Απριλίου και 7 Μαϊου), πιθανοί αντίπαλοι είναι η Σίγκμα Ολομουτς από την Τσεχία, η Μάιντς από τη Γερμανία, η Ριέκα από την Κροατία και η Στρασμπούρ από τη Γαλλία.