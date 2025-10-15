Ψηφίστηκε τροπολογία για την «αναστολή» υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτοµα που εισέρχονται στη χώρα παράνοµα µε οποιοδήποτε πλωτό µέσο από τη Βόρεια Αφρική και από οργανωµένους δουλεµπόρους. ∆εν αληθεύει ότι τα άτοµα αυτά επιστρέφονται χωρίς καταγραφή στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής, η δε διάταξη ισχύει για τρεις µήνες, που αν κριθεί αναγκαίο και σκόπιµο θα παραταθεί. Είναι δε άγνωστο πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστηµα. Κατά τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευαγγ. Βενιζέλο είναι ζήτηµα υψίστης σηµασίας για την υπόσταση των υποχρεώσεων του κράτους ∆ικαίου στη χώρα µας και του σεβασµού θεµελιωδών υποχρεώσεων της κατά το ∆ιεθνές ∆ίκαιο.

Η τροπολογία «θα νοµιµοποιήσει την επιστροφή ανθρώπων στις χώρες τους, που αντιµετωπίζουν κίνδυνο βασανιστηρίων και άλλων σοβαρών παραβάσεων…». Αλληλέγγυος προς την απόφαση της ελληνικής Κυβέρνησης είναι ο αρµόδιος Επίτροπος της Κοµισιόν για τη µεταναστευτική πολιτική Μάρκους Λάµερτ, δηλώνοντας ότι «πρόκειται για µια εξαιρετική κατάσταση… ανησυχητική στη Λιβύη… Οποιαδήποτε µέτρα ληφθούν απ΄ την Ελλάδα πρέπει να γίνουν κατανοητά… Η Επιτροπή συνεχίζει να υποστηρίζει την Ελλάδα… και το δίκαιο της Ε.Ε. πρέπει πάντα να τηρείται».

Η τροπολογία «θα νοµιµοποιήσει τη επιστροφή ανθρώπων στις χώρες τους, που αντιµετωπίζουν κίνδυνο βασανιστηρίων και άλλων σοβαρών παραβάσεων…». Ο επίτροπος όµως ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι έξω απ’ τον χορό και δεν αντιλαµβάνεται την πίεση που υφίσταται η Ελλάδα απ’ τις αυξανόµενες ροές αφίξεων σε Γαύδο και Κρήτη. Από τη χώρα µας τα ανθρώπινα δικαιώµατα γίνονται σεβαστά, οφείλει ωστόσο η κυβέρνηση να λάβει µέτρα για τη διεθνή προστασία όσων πράγµατι τη δικαιούνται, και όχι αυτών που κοροϊδεύουν, που δεν έχουν χαρτιά, ούτε το προφίλ του πρόσφυγα ή δηλώνουν ψεύτικα ονόµατα. Αντί λοιπόν να επιταχυνθεί η διαδικασία, παρατείνεται και σίγουρα η πολιτεία θα βρεθεί σε αδιέξοδο.

Το ΠΑΣΟΚ δεν συµφώνησε µε την τροπολογία. Η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ότι το πρόβληµα θα διογκωθεί παρά να επιλυθεί. Θα «φρακάρει» το σύστηµα και αντί να ‘χουµε ταχύτητα στις επιστροφές των µη δικαιουµένων ασύλου, θα συµβούν ακραία πράγµατα που δεν θα τα ‘χουµε σκεφθεί. Η εξεύρεση τρόπου αποθάρρυνσης ίσως να είναι η καλύτερη προειδοποίηση για µείωση των ροών, όπως και η καθυστέρηση διάγνωσης της προέλευσης και ταυτοποίησης ή ο εγκλεισµός σε στρατόπεδα. Τέτοιος χώρος προβλέπεται στο Καστέλι Ηρακλείου.

Η εµπλοκή της Frontex είναι αναποτελεσµατική και η κάθε χώρα παραµένει µόνη της, να επιλύσει το πρόβληµα εκατοµµυρίων Αφρικανοασιατών, που περιµένουν απ΄ τη Λιβύη να κάνουν «ντου» στην Ε.Ε. µέσω Ελλάδας και Ιταλίας. Μη γίνει Λαµπεντούζα η Γαύδος.

Η Γερµανία «χειροκροτεί την απόφαση». Τονίζει ότι «η κίνηση συνιστά κραυγή για βοήθεια». Η BILD θεωρεί «παράτολµη» την Τροπολογία. Πάντως ο εγκλεισµός σε ειδικά καταλύµατα «φυλακές» είναι άγνωστο τι θα επακολουθήσει από κει κι ύστερα.