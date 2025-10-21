Τι εννοούµε η τριαδική ουσία των αντιθέτων; Από την αρχαιότητα µε την λογική της µαθηµατικής σκέψης και φιλοσοφίας θεώρησαν την «αρχή» της λειτουργίας ή το «αρχικό µοντέλο» της δηµιουργίας του κόσµου σε τρείς αντίθετες όµως ενοποιηµένες και αδιαίρετες έννοιες µιας ουσίας.

Αυτό το άγνωστο και ασύλληπτο τριαδικό µυστήριο της ύπαρξης θα παραµείνει αδιευκρίνιστο και ακατανόητο στους ανθρώπους. Λογικό είναι ότι από αυτό το σηµείο και µετά προφανώς να βγουν διάφορα συµπεράσµατα και ασυµφωνίες. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει την πραγµατικότητα.

Από τον τριαδισµό της ουσίας δηµιουργήθηκε η αρχή, το υλικό σύµπαν. Μετά από ένα συµπαντικό «χρονικό» διάστηµα της εξέλιξης δηµιουργήθηκε η υλική οντότητα του ζωντανού οργανισµού. Όλες οι ζωντανές οντότητες όπως ο άνθρωπος που είναι και αυτός προϊόν της δηµιουργικής φύσης (ύλη) είναι τρισυπόστατες, έχουν επίσης ένα τριαδισµό ουσίας.

Φαίνεται όµως ότι εδώ υπάρχει µια αντίθεση µεταξύ το αιώνιο ενοποιηµένο αρχικό και αδιαίρετο τριαδισµό, µε τον τρισυπόστατο φυσικό κόσµο, ο οποίος δηµιουργήθηκε από αυτήν την ουσία.

Έτσι προκύπτει η διαφορά ότι κάθε οντότητα έχει και την ανάλογη περίοδο λειτουργίας της ακµής-πτώσης-παρακµής, αλλοίωσης και φθοράς. Εποµένως όλα τα δηµιουργηµένα βασίλεια και του ανθρώπου είναι κατ’ εικόνα και παροµοίωση της άγνωστης αρχικής µοναδικής «πηγής».

Αυτό ήταν το µοναδικό στιγµιαίο ουσιαστικό αρχικό ξεκίνηµα της δηµιουργίας, χωρίς άλλη παρέµβαση. Από εκεί και πέρα πήραν όλα το λειτουργικό δρόµο της συνειδητής εξέλιξης.

∆ιαφορετικά αν ήµασταν δηµιουργηµένοι χαρισµατικά µε την ίδια εικόνα της τριαδικής «πηγής» τότε όλοι θα ήµασταν τέλειοι και θα ζούσαµε το µυστήριο της αιωνιότητας µε πλήρη συνείδηση.

Οπότε αυτονόητο είναι και για τον άνθρωπο να υπάρχει ένας γενικός φυσικός περιορισµός.

Η αλήθεια είναι ότι την προσωπική µας δηµιουργία την οφείλουµε κατά κύριο λόγο στους γονείς µας διότι από αυτούς προήλθαµε. Αυτοί για µας πρέπει να είναι το Α και το Ω.

Η πραγµατικότητα είναι ότι µας δόθηκε αυτή η περιορισµένη και µοναδική ευκαιρία της ζωής, να θαυµάσουµε και να απολαµβάνουµε το µεγαλείο της υπαρξιακής φύσης µε το τρισυπόστατο «είναι» µας. ∆υστυχώς αυτό δεν γίνεται διότι µας αφαιρέθηκε η µόρφωση της φιλοσοφικής σκέψης, γιατί;

Ο άνθρωπος παρασύρετε εύκολα από διάφορους «αξιωµατούχους» παράγοντες, οι οποίοι πειστικά δια του λόγου καµπυλώνουν την ελεύθερη κρίση σκέψης των ανθρώπων, όπου φτάνουν στο σηµείο να κρυσταλλώνονται συναισθηµατικά σε όλους τους χώρους υπό τον έλεγχο της κυριαρχίας.

Χάρισµα

Επίσης γνωρίζουµε ότι από την δηµιουργία της φύσης εκδηλώνονται κάποια πραγµατικά χαρίσµατα σε ορισµένους ανθρώπους. Τι εννοούµε χάρισµα;

Το χάρισµα είναι µια ικανότητα στον άνθρωπο που µπορεί να ανατρέψει ακόµα και τους φυσικούς νόµους της βαρύτητας. Όσοι έχουν αυτό το χάρισµα προφανώς για αυτούς φαίνεται να είναι ένα φυσιολογικό γεγονός µιας ικανότητας.

∆εν γνωρίζω αν οι ίδιοι συλλογίζονται το πώς και γιατί συµβαίνει αυτό σε αυτούς. Επειδή ο άνθρωπος δεν έχει την τελειότητα του νου να κατανοήσει αυτό το υπερφυσικό γεγονός, τότε το αποδέχεται σαν µυστήριο του θαύµατος. Αυτός που έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα σηµαίνει ότι έχει µια µόνιµη ικανότητα ενέργεια δύναµης, άλλα µόνο σε µία συγκεκριµένη πράξη. Υπάρχει επίσης η σπάνια περίπτωση του φαινοµένου σε κάποιους ανθρώπους να κάνουν πάνω από µία πράξη θαυµάτων! Αυτά τα ανεξήγητα θαύµατα από ανθρώπους υπήρξαν στο παρελθόν, υπάρχουν και στο δικό µας αιώνα και θα συνεχίζουν στο µέλλον.

Εφόσον το θαυµατουργό χάρισµα παραµένει ένα ανεξήγητο γεγονός, τότε µπορούµε να ορίσουµε την προέλευσή του;

Σίγουρα όχι διότι έχουµε περιορισµένες αντιλήψεις γενικά στον απειροδιάστατο λειτουργικό χώρο όπου υπάρχουν αυτά τα ανεξήγητα φαινόµενα.

Από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα στον 21ο αιώνα έχουν ειπωθεί στα πλαίσια της λογικής διάφορες πιθανές ερµηνείες οι οποίες όµως προσεγγίζουν την αλήθεια.

Γνωρίζουµε ότι ο µικρόκοσµος είναι ένα αντίθετο αντίγραφο του µεγαλόκοσµου, όπου το ένα συµπληρώνει το άλλο.

“ Όπως επάνω έστι και κάτω”.

Όταν η λειτουργία ενός ζωντανού οργανισµού αποτελείται από µικροοργανισµούς κυττάρων οι οποίοι συντηρούν και λειτουργούν το σώµα, τότε στο µεγαλόκοσµο οργανισµό της οντότητας που είναι το άπειρο σύµπαν του “σώµατος” ποιοι «οργανισµοί» το συντηρούν και λειτουργεί αιώνια; Μήπως µεταφορικά ή κυριολεκτικά οι «µικροοργανισµοί κυττάρων» είναι το άπειρο ηλιακό σύστηµα και οι πλανήτες οι οποίοι συντηρούν και λειτουργούν αιώνια το άγνωστο «σώµα» της συνείδησης;

*Ο Ιωάννης Ευθυµιάδης είναι συγγραφέας – ερευνητής