Η Θυμιανή Παναγία των Σφακίων (Η Αγία Λαύρα της Κρήτης)

■ …και η Επανάσταση του 1821 στο Νησί µας

Ας αρχίσω, αυτό το µικρό αφιέρωµα µου, στην Σφακιανή Θυµιανή Παναγία, µε ένα παλιό ριζίτικο τραγούδι, από τον Πετρέ Ασκύφου, Σφακίων, το εξής:

«Παιδιά κι ίντα ‘ναι η µαζωνιά

στο Σφακιανό το γ-κάµπο,

στη µ-Παναγιά τη Θυµιανή,

που ‘ναι στσοι Κοµητάδες.

Σύναξη κάνουν οι γι-αρχηγοί,

χιλιάδες οπλοφόροι,

ορκίζονται στην µ-Παναγιά

στο πόλεµο να µπούσι,

φωτιά να δώσου στην Τουρκιά…»

Μάλλον, η λαµπρότερη ηµέρα της χαριτωµένης εκκλησίας της Θυµιανής Παναγίας των Σφακίων, ήταν η τελευταία Κυριακή του Μαΐου 1821. Τότε που ύστερα από πολλές συνεννοήσεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες, επισηµοποιήθηκε η έναρξη της Επανάστασης, εδώ, στην Κρήτη. Σε αυτήν την ταπεινή εκκλησία, ευλογήθηκαν τα όπλα των Επαναστατών και από εδώ άρχισε ένας δεκάχρονος πόλεµος, γεµάτος από ποταµούς αιµάτων και θυσίες. Έτσι όµως τελικά, δέκα χρόνια αργότερα (στις 21/1/1830), υπογράφτηκε το περίφηµο Πρωτόκολλο του Λονδίνου, µε το οποίο ορίζονταν τα όρια του νέου ελληνικού κράτους. Κι όµως, η Κρήτη µας, έµεινε απ’ έξω, δυστυχώς, από εκείνους τους βαρυσήµαντους σχεδιασµούς, τους καινούργιους, συνέχισε νάναι σκλαβωµένο στους Οθωµανούς. Όλα αυτά τα πληροφοριακά, τα γράφει στην εισαγωγή του πολύτιµου βιβλίου του ο αλησµόνητος Σφακιανός δηµοσιογράφος και συγγραφέας, ο Πάρις Κελαϊδής, που άφησε εποχή στον ελληνικό Τύπο, µε την συναρπαστική του αρθρογραφία. Και πώς δηλαδή, από τότε, από το καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας, το 1898, όχι και πολλά χρόνια µετά το 1913 δηλαδή, έγινε επιτέλους η πολυπόθητη Ένωση µε τη Μητέρα Ελλάδα.

Η Επανάσταση του 1821 λοιπόν, εδώ, στην Κρήτη µας. Νάτην νάτην λοιπόν και πάλι, ολοζώντανη µπροστά µας, αυτή η αστείρευτη δύναµη και αντοχή που αντλούσαν παγίως οι Κρητικοί επαναστάτες από εκείνη την ακλόνητη πίστη τους, στην Υπέρµαχο Στρατηγό του Γένους µας, από την γλυκιά µας Παναγία. Γράφει και συνάµα διερωτάται, ο ιστορικός του ελληνικού Έθνους µας, ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος, πώς δηλαδή και αποτολµήθηκε, εκείνος ο υπέροχος ξεσηκωµός του Νησιού µας, όταν π.χ. τότε εδώ, δεν υπήρχαν ούτε 3.000 ντόπιοι πολεµιστές, έναντι 20.000 σχεδόν µαχιµώτατων Τούρκων στρατιωτών και τριών σκληροτράχηλων πασάδων. Πώς; Μα ας µεταφερθούµε ξανά, νοερά σε εκείνα τα δοξασµένα χρόνια. Τότε που οι Σφακιανοί Επαναστάτες, µε οδηγό πάντα την Παναγία µας, µαζεύτηκαν αρχικά στην τόσο τουριστική σήµερα, στην τοποθεσία Γλυκά Νερά.

Τότε, στις 7 Απριλίου 1821, τότε που µόλις έµαθαν την κήρυξη της ελληνικής Επανάστασης στην Πελοπόννησο, οι Σφακιανοί Γέροντες, πήραν αµέσως την απόφαση τους, να κηρύξουν δηλαδή κι αυτοί, την δική τους Επανάσταση στο Νησί. Τότε που πήγαν, στις 15 του ίδιου µήνα, στο πασίγνωστο πλέον Λουτρό των Σφακίων (το οποίο και ονοµάσθηκε ευθύς και πρωτεύουσα της ελεύθερης Κρήτης), τότε που ορίσθηκε και η απαραίτητη διοίκηση του ξεσηκωµού, µε την επωνυµία πια, Καγκελαρία των Σφακίων, Όµως τελικά, η τελευταία σύναξη των πολυάριθµων Κρητικών οπλαρχηγών, έγινε όπως γράφτηκε προηγουµένως, στην Σφακιανή Θυµιανή Παναγία. Εκεί εν τέλει ευλογήθηκαν τα σπαθιά και τα τουφέκια των Επαναστατών. Εκεί έγινε, η επιλογή των ηγετικών στελεχών της Επανάστασης. Εκεί µαζεύτηκε το απαραίτητο χρυσάφι για την χρηµατοδότηση του Αγώνα, εκεί µαζεύτηκε το αναγκαίο µπαρούτι για τον πόλεµο εναντίον του αντίχριστου εχθρού. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν, εκείνος ο παλλαϊκός αγώνας των Κρητικών, που έµοιαζε όντως µε µια άνιση τιτανοµαχία, όπου ο µικρός ∆αβίδ, ο γενναίος Κρητικός λαός, άρχισε µε την απαράµιλλη παλικαριά του, να νικάει συνεχώς τα αλλόθρησκα ασκέρια του νέου Γολιάθ. Κι ήταν αυτό, στα σίγουρα, ένα µεγάλο θαύµα, αφού η Μεγαλόχαρη Θυµιανή Παναγία, έτσι θα το ένιωθαν ασφαλώς, οι ασυναγώνιστοι στην γενναιότητα Κρητικοί Επαναστάτες, πως Αυτή, η χάρη της δηλαδή, τους βοήθαγε να κατατροπώνουν τους Τούρκους. Αλλά ίσως βέβαια ο βαθύς πόθος και ο άσβηστος πόθος τους, να φύγουν επιτέλους οι σκληροτράχηλοι πασάδες από το Νησί τους, που το είχαν παραδώσει στις φλόγες και την καταστροφή, τότε µετά την άτυχη Επανάσταση του ∆ασκαλογιάννη, το 1771. Τους το χρωστούσαν τρόπον τινά, όλοι οι Κρητικοί µα προπαντός οι Σφακιανοί, να φύγουν επιτέλους από την Κρήτη, οι αιµοσταγείς δυνάστες τους. Έστω και εάν γι’ αυτό το γεγονός χρειαζόταν να χύσουν και τις τελευταίες ρανίδες από το αίµα τους…

Πλέον, σε αυτό το σηµείο, νοµίζω πως είναι ανάγκη να ξαναφέρουµε στην µνήµη µας, τους πιο γνωστούς από τους πρωτεργάτες του ξεσηκωµού του 1821, στην Κρήτη µας, εκείνους όλους που συγκεντρώθηκαν τότε, την Παρασκευή της ∆ιακαινήσιµου (στις 15/5/1821 δηλαδή), στο Λουτρό Σφακίων. ∆ηλαδή τον Γ. ∆ασκαλάκη, τον εγγονό του ∆ασκαλογιάννη, και τον επίσης Ανωπολίτη Ανδρέα Κριαρά, τους αδελφούς Πέτρο, Αναγνώστη και Ανδρέα Μανουσέλη, τους αδελφούς Γεώργιο, Ιωσήφ και Στρατή ∆εληγιαννάκη, τους αδελφούς Ρούσσο και Στρατή Βουρδουµπά, τους αδελφούς Θεόδωρο και Ρούσσο Χούρδο, τους αδελφούς Πωλιό και Μανούσο Μανουσάκη, τον Μπουζόµαρκο, τον Χατζηχιονιά, τον Αναγνώστη Ψαρουδάκη, τον Νικόλαο Ανδρουλακάκη, τον Ανδρέα Φασούλη, τον Αναγνώστη Πρωτοπαπαδάκη, τον πρωτόπαπα Σφακίων Γεώργιο Μωράκη, τον Γεώργιο Πωλογιωργάκη, τον Στρατή Πελιβάνη, τους αδελφούς Αναγνώστη και Κων/νο Μανουσογιαννάκη, τους αδελφούς Αναγνώστη και Μανούσο Παναγιώτου, τον Μανούσο Παπαδάκη, τον Ιωσήφ Καυκαλάκη. Όλοι αυτοί, οι ανωτέρω, µνηµονευόµενοι, είχαν Σφακιανή καταγωγή και βεβαίως µόνον χάρις συντοµίας του κειµένου, παραλείπουµε τα ονόµατα των υπόλοιπων ψυχωµένων Επαναστατών, τα ονόµατα των άλλων επιφανών Κρητικών και από άλλα µέρη του Νησιού µας.

Όµως, ας αναφέρουµε µερικά, όπως π.χ. οι αδελφοί Βασίλειος, Ιωάννης και Στέφανος Χάλης από τον Θέρισο, ο Αντώνης Σαρρής από τους Λάκκους, ο Παπαδαντρέας από τα Κεραµειά, ο ηγούµενος της τότε ανδρικής Ι.Μ. Χρυσοπηγής Χανίων Άνθιµος, ο Σήφακας από το Μελιδόνι, ο Ι. Γιάνναρης από τον Αποκόρωνα, ο Μ. Σκορδίλης από το Ατσιπόπουλο, ο Ρεθυµιώτης Καλλέργης, οι αδελφοί Μιχάλης και Γεώργιος Κουρµούλης από την Μεσσαρά και ο περίφηµος ηγούµενος της Ι.Μ. Πρέβελης, Μελχισεδέκ Τσουδερός.

Εκεί λοιπόν, στο ιστορικό Λουτρό, µαζεύτηκαν τα πρώτα πυροµαχικά του Αγώνα. Το παράδειγµα δε, πρώτος το έδωσε, ο φλογερός πατριώτης, ο εµποροπλοίαρχος Ανδρέας Φασούλης από την Ανώπολη, που πρόσφερε στον αγώνα, το σύνολο της πυρίτιδας που ‘χε στο πλοίο του, δηλαδή 40 βαρέλια (360 οκάδες). Από εκεί µετά, από την ευρύτερη χώρα των Σφακίων, άρχισαν οι έρανοι για τις ανάγκες του Αγώνα. Τότε άρχισε και η καταµέτρηση των όπλων των Επαναστατών, που άκουσον άκουσον, ήταν στο σύνολο τους µόνο 1200 (800 ανήκαν στους Σφακιανούς, τα υπόλοιπα στους άλλους Κρητικούς). Ναι, τα τότε ψυχωµένα λιοντάρια της Κρήτης, τα ελεύθερα λιοντάρια εκείνα, είχαν µόνο 1.200 όπλα για να πολεµήσουν µια κραταιά αυτοκρατορία. Μα αυτή είναι η ψυχή του Κρητικού, αυτή είναι η ψυχή του Έλληνα. Που µεγαλουργεί, σαν έχει βοηθό του την υπέρµαχο Στρατηγό, την Παναγία µας. Γράφει κάπου ένας Σφακιανός ριµαδόρος της ξενιτιάς, από την Γερµανία δηλαδή που βρισκόταν τότε ο Νίκος Ψαρός από τ’ Ασκύφου, τους συγκινητικούς του στίχους. Που θα ‘πρεπε ίσως, ναι να τους µάθει καλά και ο καθένας από την νέα γενιά µας, σε αυτήν εδώ την ψηφιακή πια κοινωνία µας, που µας παρουσιάζεται τόσο έντεχνα συνεχώς, σαν µια άριστη µορφή δηµόσιας διακυβέρνησης, σαν µια πανάκεια πασών των προβληµάτων.

«Εις τα Σφακιά, στη Θυµιανή, εις το 21 πήραν βουλή και µινώξασι οι κεφαλές τση Κρήτης. Τούρκος µη µείνει στο νησί, κι ας κατεβεί το αίµα, απ’ τη Μαδάρα στο γιαλό, π’ ολόχρυσος αστράφτει, π’ αστράφτει για την Λευτεριά».

Η Λευτεριά, η προσωπική ελευθερία, η κοινωνική ελευθερία, το όντως χρυσελεφάντινο όρος, το εκτυφλωτικά όµορφο, το πλέον ατόφιο ζητούµενο των ανθρωπίνων ψυχών. Και ο Μεγάλος Θεός, ο άδυτος ήλιος της ∆ικαιοσύνης. Και η Εκκλησία του, το πιο ψυχοσωτήριο ∆ηµιούργηµα του. Και η Σφακιανή Θυµιανή Παναγία, η ιερή εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου Θυµιανής. Που συνεχίζει πάντα να στολίζει την παρουσία της, την χαµηλή ήρεµη πλαγιά της, της σχεδόν ερηµικής και άδενδρης Σφακιανής ενδοχώρας, αυτής της γης µε τους χιλιάδες θάµνους της τα ευωδιαστά θυµάρια. Η Παναγία η Θυµιανή των Σφακίων, από τον «θυµέ», αυτήν την πλαγιά των θυµαριών. Ή επειδή, αυτή η ονοµασία της δηλαδή, επειδή λοιπόν το θαυµατουργό εικόνισµα της Παναγίας, βρέθηκε πολλούς αιώνες πριν δίπλα σε ένα θάµνο θυµαριού που µοσχοβολούσε πιο πολύ κι απ’ τα θυµάρια. Σαν να ‘θελε η χάρη της εικονιζόµενης Παναγίας, της σωζόµενης µέχρι σήµερα αγιογραφία της, να θρονιαστεί εκεί, σε µια όµορφη εκκλησούλα. Αλλά κάποιοι άλλοι, λένε, πως ίσως η ονοµασία προήλθε από κάποιο ορθόδοξο καλόγερο που θύµιαζε το θαυµατουργό της εικόνισµα και που αυτός ονοµαζόταν Θυµιανός. Η κατά µία άλλη εκδοχή, επειδή κάποιος άγνωστος γέροντας, που κάποτε κάποτε, παρουσιαζόταν σαν µια µυστηριώδη σκιά και θύµιαζε και αυτός την θαυµατουργή εικόνα, που ενώ ήταν λέει άσαρκος και άυλος, όλοι µυρίζονταν το θυµίασµα του.

Παναγία η Θυµιανή λοιπόν, που ανήκε παλιά την λεγόµενη Επισκοπή του Φοίνικα και σήµερα, ενοριακά, ανήκει στο χωριό Κοµητάδες. Που το 1958, εκεί έγινε το πρώτο πανηγύρι, προς τιµή της. Που ακόµα και στα ύστερα χρόνια της Τουρκοκρατίας µάζευε πάρα πολύ κόσµο από παντού, από τα Σφακιά και την Κίσσαµο, από την Μεσσαρά και το Λασίθι. Από τότε που όλη η διπλανή πλαγιά σχεδόν κοκκίνιζε από τις απλωµένες ωραιότατες, τις πλουµιστές µπατανίες που κουβαλούσαν µαζί τους οι προσκυνητές. Τις αγιογραφίες της εκκλησίας, που στο διάβα του χρόνου είχαν καταστρέψει οι Τούρκοι, τις ξαναγιογράφησε ο αείµνηστος επιφανής ζωγράφος Ιωάννης Αλυγιζάκης, που όµως, από ταπείνωση, δεν υπόγραψε, σε καµιά από αυτές. Αλλά η µετρατροπή της Παναγίας της Θυµιανής, από µοναστήρι δηλαδή, σε εκκλησία, έγινε σταδιακά. Αυτό έγινε περίπου στα 1905, τότε που ήταν ηγούµενος ο καλόγερος Μελέκος Σηφογιαννάκης από τον Βουβά Σφακίων. Η Αγία αυτή εκκλησία από την ίδρυσή της, είχε ενδυναµωθεί οικονοµικά, µε ποικίλες δωρεές, που µερικές σώζονται ακόµα, σε ένα κώδικα (τον γκόντηκα του, όπως έλεγε) ο τότε ιεροµόναχος Γεράσιµος.

Αυτή είναι λοιπόν, εν ολίγοις η όµορφη και ιστορική εκκλησία τη Παναγίας Θυµιανής στα Σφακιά. Που σαν βρεθείς εκεί, σίγουρα θα νιώσεις την χάρη της ορθόδοξης πίστης σου, να σου πυρπολεί την ψυχή, να σου λαµπικάρει το µυαλό. Που όλα εκεί θα σου φωνάζουν πως βρίσκεσαι σε ένα θρυλικό τόπο που δονείται ακόµα από τους τίµιους και άσβηστους εθνικούς παλµούς…

*Ο ∆ηµήτρης Α. Ανδρικίδης είναι

συγγραφέας, µέλος της Ένωσης Πνευµατικών ∆ηµιουργών Ν. Χανίων