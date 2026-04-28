Η θανατική ποινή στον 21ο αιώνα – Παγκόσμιες τάσεις και στοιχεία

Η θανατική ποινή αποτελεί µία από τις µορφές τιµωρίας που χρησιµοποιούν δικτατορικά και κυνικά αυταρχικά καθεστώτα. Όπως θα δούµε και παρακάτω, δεν είναι και λίγες οι χώρες που την εφαρµόζουν, αποδεικνύοντας στην πράξη πως µόνο σε πολιτισµένο κόσµο δεν ζούµε.

Παρά τις διεθνείς πιέσεις λοιπόν για την κατάργησή της, εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε αρκετές χώρες, διατηρώντας ζωντανή τη συζήτηση γύρω από την ηθική, αλλά και την νοµιµότητά της

Καθοριστικό ρόλο στην παγκόσµια εκστρατεία κατά της θανατικής ποινής διαδραµατίζει η World Coalition Against the Death Penalty, η οποία έχει ανακηρύξει την 10η Οκτωβρίου ως Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Θανατικής Ποινής.

Παράλληλα, η ΕΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης έχουν καθιερώσει την ίδια ηµέρα ως Ευρωπαϊκή Ηµέρα κατά της Θανατικής Ποινής, προωθώντας τη συνολική εξάλειψή της.

Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, οι εκτελέσεις παγκοσµίως αυξήθηκαν για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά έως το 2024, φτάνοντας τουλάχιστον τις 1.518 σε 15 χώρες.

Οι πραγµατικοί αριθµοί ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότεροι, καθώς χώρες όπως η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και το Βιετνάµ δεν δηµοσιοποιούν επίσηµα δεδοµένα.

Υψηλά ποσοστά εκτελέσεων καταγράφονται επίσης στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, ενώ συνολικά 54 χώρες διατηρούν ακόµη τη θανατική ποινή.

Αντίθετα, περισσότερες από 110 χώρες την έχουν καταργήσει πλήρως, ενώ αρκετές άλλες δεν την εφαρµόζουν στην πράξη.

Στην Ευρώπη, η µόνη χώρα που συνεχίζει να προχωρά σε εκτελέσεις είναι η Λευκορωσία.

Οι λόγοι επιβολής της θανατικής ποινής ποικίλλουν σηµαντικά. Σε ορισµένα κράτη περιορίζεται σε εγκλήµατα όπως η ανθρωποκτονία, ενώ σε άλλα επεκτείνεται σε αδικήµατα όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η διαφθορά ή η βλασφηµία.

Σε χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, σηµαντικό ποσοστό των εκτελέσεων συνδέεται µε υποθέσεις ναρκωτικών, γεγονός που έχει δεχθεί έντονη διεθνή κριτική. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου η θανατική ποινή χρησιµοποιείται και για την καταστολή πολιτικών αντιπάλων.

Τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο

Το διεθνές δίκαιο δεν απαγορεύει ρητά τη θανατική ποινή, θέτει όµως αυστηρούς περιορισµούς µέσω του ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα. Σύµφωνα µε αυτό, επιτρέπεται µόνο για τα «βαρύτερα εγκλήµατα» και υπό την προϋπόθεση δίκαιης δίκης, ενώ απαγορεύεται για ανηλίκους και ευάλωτες οµάδες.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών έχει επανειληµµένα ζητήσει την αναστολή των εκτελέσεων, µε αυξανόµενο αριθµό κρατών να στηρίζει σχετικές αποφάσεις.

Παράλληλα, ένα από τα βασικά επιχειρήµατα υπέρ της θανατικής ποινής, δηλαδή η αποτρεπτική της δράση, δεν επιβεβαιώνεται µε σαφήνεια από την επιστηµονική έρευνα. Πολλές µελέτες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία πως µειώνει την εγκληµατικότητα περισσότερο από άλλες ποινές.

Επιπλέον, ο κίνδυνος δικαστικών σφαλµάτων καθιστά τη συγκεκριµένη ποινή ιδιαίτερα προβληµατική, καθώς είναι µη αναστρέψιµη. Ζητήµατα κοινωνικής ανισότητας και πολιτικής εκµετάλλευσης εντείνουν περαιτέρω την κριτική.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η θανατική ποινή έχει καταργηθεί πλήρως και δεν εφαρµόζεται σε καµία περίπτωση. Η τελευταία εκτέλεση πραγµατοποιήθηκε το 1972, ενώ η πλήρης νοµική κατάργηση ολοκληρώθηκε το 2004.

Η χώρα έχει κυρώσει το Σύνταγµα της Ελλάδας και διεθνείς συµβάσεις που απαγορεύουν ρητά τη θανατική ποινή, όπως το Πρωτόκολλο αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.

Ως µέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης και του Συµβούλιο της Ευρώπης, δεσµεύεται να µην την επαναφέρει. Σήµερα, η αυστηρότερη ποινή που προβλέπεται από το ελληνικό δίκαιο είναι η ισόβια κάθειρξη.

Η θανατική ποινή τους δύο

µεγάλους οικονοµικούς «παίχτες»

Η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε ορισµένες από τις ισχυρότερες χώρες του κόσµου, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Κίνα, ωστόσο οι τρόποι εφαρµογής της, η διαφάνεια και η κοινωνική της αποδοχή διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των δύο κρατών.

Και στις δύο περιπτώσεις, η πρακτική αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων διεθνών συζητήσεων σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δικαιοσύνη.

Στις ΗΠΑ, η θανατική ποινή εφαρµόζεται σε οµοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο, γεγονός που δηµιουργεί ένα πολύπλοκο νοµικό τοπίο. Κάθε πολιτεία αποφασίζει αν θα τη διατηρεί ή όχι, µε αποτέλεσµα σήµερα να συνυπάρχουν πολιτείες που την έχουν καταργήσει, άλλες που την εφαρµόζουν και ορισµένες που την έχουν ουσιαστικά παγώσει.

Η ποινή επιβάλλεται κυρίως για σοβαρά εγκλήµατα, όπως ανθρωποκτονίες µε επιβαρυντικές περιστάσεις, ενώ σε οµοσπονδιακό επίπεδο µπορεί να αφορά και τροµοκρατικές ενέργειες ή κατασκοπεία.

Το Ανώτατο ∆ικαστήριο των ΗΠΑ έχει διαµορφώσει το πλαίσιο εφαρµογής της, επιτρέποντάς την υπό αυστηρές προϋποθέσεις και απαγορεύοντάς την για ανηλίκους και άτοµα µε νοητική αναπηρία. Η πιο συνηθισµένη µέθοδος εκτέλεσης είναι η θανατηφόρα ένεση.

Τα τελευταία χρόνια, στις ΗΠΑ παρατηρείται µείωση τόσο των εκτελέσεων όσο και των νέων καταδικών σε θάνατο, ενώ αυξάνεται η κοινωνική και νοµική αµφισβήτηση της ποινής. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν περιπτώσεις καταδικασµένων που αθωώθηκαν εκ των υστέρων, γεγονός που ενισχύει τα επιχειρήµατα κατά της µη αναστρέψιµης φύσης της θανατικής ποινής.

Αντίθετα, στην Κίνα η θανατική ποινή εφαρµόζεται σε πολύ ευρύτερη κλίµακα και για µεγαλύτερο εύρος αδικηµάτων. Η χώρα θεωρείται ότι πραγµατοποιεί τις περισσότερες εκτελέσεις παγκοσµίως, αν και δεν υπάρχουν επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία, καθώς τα δεδοµένα θεωρούνται κρατικό µυστικό.

Εκτός από σοβαρά βίαια εγκλήµατα, η θανατική ποινή µπορεί να επιβληθεί και για οικονοµικά αδικήµατα, όπως µεγάλης κλίµακας διαφθορά ή απάτη, καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών. Οι εκτελέσεις πραγµατοποιούνται κυρίως µε θανατηφόρα ένεση ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, µε πυροβολισµό.

Το νοµικό σύστηµα της Κίνας χαρακτηρίζεται από περιορισµένη διαφάνεια σε σύγκριση µε τις δυτικές δηµοκρατίες, γεγονός που δυσκολεύει την ανεξάρτητη αξιολόγηση των δικαστικών διαδικασιών. Αν και έχουν γίνει ορισµένες µεταρρυθµίσεις, όπως η επανεξέταση όλων των θανατικών ποινών από το Ανώτατο Λαϊκό ∆ικαστήριο, ∆ιεθνείς οργανισµοί εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες για τη δίκαιη δίκη και την προστασία των δικαιωµάτων των κατηγορουµένων.

Παρά τις διαφορές τους, οι δύο χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσµιας συζήτησης για τη θανατική ποινή. Στις Ηνωµένες Πολιτείες παρατηρείται µια σταδιακή αποµάκρυνση από την εφαρµογή της, ενώ στην Κίνα παραµένει βασικό εργαλείο του ποινικού συστήµατος.