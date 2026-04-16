Η Τεχνητή Νοηµοσύνη ως Εθνική Υποδοµή: Μπορεί να µειώσει το ∆ηµόσιο Χρέος;

Τα τελευταία χρόνια, το δηµόσιο χρέος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο κρίσιµους παράγοντες που καθορίζουν τη σταθερότητα και τις προοπτικές των οικονοµιών παγκοσµίως. Η διαρκής αύξησή του, ιδιαίτερα µετά την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και την πανδηµία COVID-19, έχει περιορίσει τον δηµοσιονοµικό χώρο των κυβερνήσεων και έχει δηµιουργήσει έντονες ανησυχίες για τη βιωσιµότητά του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναδύεται ένα κρίσιµο ερώτηµα: µπορεί η τεχνητή νοηµοσύνη (AI), εάν αντιµετωπιστεί όχι απλώς ως τεχνολογική καινοτοµία αλλά ως εθνική υποδοµή, να αποτελέσει µοχλό µείωσης του δηµόσιου χρέους µέσω της ενίσχυσης της οικονοµικής ανάπτυξης;

∆ηµόσιο Χρέος και Ανάπτυξη είναι µια ∆ύσκολη Ισορροπία: Η σχέση µεταξύ δηµόσιου χρέους και οικονοµικής ανάπτυξης είναι σύνθετη και πολυδιάστατη. Από τη µία πλευρά, υψηλά επίπεδα χρέους µπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά για την οικονοµία, αυξάνοντας το κόστος δανεισµού, περιορίζοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και µειώνοντας τη δηµοσιονοµική ευελιξία των κρατών. Από την άλλη, όταν το χρέος κατευθύνεται σε παραγωγικές επενδύσεις, µπορεί να συµβάλει θετικά στην ανάπτυξη.

Η ιστορία δείχνει ότι οι χώρες έχουν χρησιµοποιήσει διάφορες στρατηγικές για τη µείωση του χρέους: λιτότητα, πληθωρισµό, χρηµατοοικονοµική καταστολή ή ανάπτυξη. Από αυτές, η πιο βιώσιµη λύση είναι η αύξηση του ΑΕΠ, καθώς βελτιώνει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ χωρίς κοινωνικά επώδυνα µέτρα. Εδώ ακριβώς εισέρχεται η τεχνητή νοηµοσύνη ως πιθανός καταλύτης.

Η Τεχνητή Νοηµοσύνη ως Τεχνολογία Γενικής Χρήσης: Η AI θεωρείται πλέον τεχνολογία γενικής χρήσης (General Purpose Technology – GPT), όπως υπήρξαν στο παρελθόν ο ηλεκτρισµός και οι υπολογιστές. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι:

η ευρεία εφαρµογή σε πολλούς τοµείς,

η συνεχής βελτίωση,

οι ισχυρές συµπληρωµατικότητες µε άλλες τεχνολογίες.

Αυτό σηµαίνει ότι η επίδρασή της δεν περιορίζεται σε έναν κλάδο, αλλά διαχέεται σε ολόκληρη την οικονοµία, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, ενισχύοντας την καινοτοµία και µετασχηµατίζοντας τις παραγωγικές διαδικασίες.

Ωστόσο, η επίδραση αυτή δεν είναι αυτόµατη. Εξαρτάται από την ταχύτητα διάχυσης της τεχνολογίας, τις επενδύσεις σε υποδοµές και το θεσµικό περιβάλλον.

Η AI ως Εθνική Υποδοµή: Το καινοτόµο στοιχείο της προσέγγισης που εξετάζεται είναι η επανανοηµατοδότηση της AI ως εθνικής υποδοµής. Αυτό σηµαίνει ότι δεν αντιµετωπίζεται απλώς ως εργαλείο επιχειρήσεων, αλλά ως βασικό στοιχείο της οικονοµικής αρχιτεκτονικής, αντίστοιχο µε τα δίκτυα ενέργειας ή µεταφορών. Η υποδοµή της AI περιλαµβάνει τέσσερα βασικά επίπεδα:

1. Υπολογιστική Υποδοµή (Data Centers): Τα κέντρα δεδοµένων αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη και λειτουργία µοντέλων AI, αλλά απαιτούν τεράστιες επενδύσεις και υπολογιστική ισχύ.

2. Ενεργειακή Υποδοµή: Η AI είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και συνδέει στενά την ψηφιακή µε την ενεργειακή οικονοµία.

3. Αλυσίδες Εφοδιασµού Ηµιαγωγών: Οι µικροεπεξεργαστές είναι κρίσιµος πόρος, µε υψηλή γεωπολιτική και οικονοµική σηµασία.

4. ∆ικτυακή Υποδοµή και Συνδεσιµότητα: Η διάδοση της AI απαιτεί ισχυρά δίκτυα, cloud computing και συστήµατα edge computing. Τα επίπεδα αυτά είναι αλληλεξαρτώµενα: αδυναµία σε ένα από αυτά περιορίζει τη συνολική απόδοση της AI.

Ο Μηχανισµός Μετάδοσης: Από την AI στο Χρέος: Η συµβολή της AI στη µείωση του δηµόσιου χρέους δεν είναι άµεση, αλλά περνά µέσα από έναν πολυσταδιακό µηχανισµό:

AI → Παραγωγικότητα → ΑΕΠ → ∆ηµόσιο Χρέος

Η AI αυξάνει την παραγωγικότητα µέσω αυτοµατοποίησης και καλύτερης λήψης αποφάσεων

Η παραγωγικότητα αυξάνει το ΑΕΠ

Το υψηλότερο ΑΕΠ µειώνει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή εξαρτάται από κρίσιµους παράγοντες:

επενδύσεις σε υποδοµές,

ταχύτητα υιοθέτησης,

θεσµικό πλαίσιο,

κατανοµή των ωφελειών.

Χωρίς συντονισµένη πολιτική, τα οφέλη της AI µπορεί να παραµείνουν συγκεντρωµένα και να µην επηρεάσουν ουσιαστικά τη συνολική οικονοµία.

Ο Ρόλος της Πολιτικής και των Θεσµών: Η επιτυχία της AI ως εργαλείου οικονοµικής πολιτικής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από µη τεχνολογικούς παράγοντες:

Ρυθµιστικό Πλαίσιο: Υπερβολικά αυστηροί κανονισµοί µπορούν να επιβραδύνουν τη διάχυση της AI, ενώ η πλήρης απουσία ρύθµισης δηµιουργεί κινδύνους.

Χρηµατοοικονοµικά Συστήµατα: Η ανάπτυξη υποδοµών AI απαιτεί µεγάλα κεφάλαια και συνεπάγεται υψηλό ρίσκο, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα.

Θεσµική Ικανότητα: Η ικανότητα των κυβερνήσεων να σχεδιάζουν µακροπρόθεσµες στρατηγικές και να επενδύουν στην εκπαίδευση είναι καθοριστική για την αξιοποίηση της AI.

Σενάρια Υιοθέτησης Βραχυπρόθεσµα και Μακροπρόθεσµα: Η επίδραση της AI εξαρτάται επίσης από το πόσο γρήγορα και αποτελεσµατικά υιοθετείται.

Βασικό Σενάριο: Υποθέτει µέτρια υιοθέτηση της AI, συµβατή µε τις τρέχουσες τάσεις, περιορισµένο συντονισµό και σταδιακές επενδύσεις σε υποδοµές. Τα κέρδη παραγωγικότητας είναι σταδιακά και άνισα κατανεµηµένα.

αργή διάχυση,

περιορισµένες επενδύσεις,

µικρά και άνισα οφέλη.

Επιταχυνόµενο Σενάριο: Υποθέτει συντονισµένες εθνικές στρατηγικές, µεγάλης κλίµακας δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και υποστηρικτικά κανονιστικά πλαίσια. Σε αυτό το σενάριο, η διάχυση της AI πραγµατοποιείται ταχύτερα, επιτρέποντας πρώιµα και σηµαντικότερα κέρδη παραγωγικότητας

συντονισµένες στρατηγικές,

µεγάλες επενδύσεις,

υψηλότερα και ταχύτερα κέρδη παραγωγικότητας.

Τα εµπειρικά δεδοµένα δείχνουν ότι τα µεγαλύτερα οφέλη προκύπτουν όταν η ανάπτυξη της AI είναι συντονισµένη και υποστηρίζεται θεσµικά.

Συµπεράσµατα- Ευκαιρίες και Προκλήσεις: Η τεχνητή νοηµοσύνη έχει τη δυναµική να αποτελέσει έναν ισχυρό µοχλό οικονοµικού µετασχηµατισµού και, έµµεσα, να συµβάλει στη µείωση του δηµόσιου χρέους. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δεδοµένο.

Η επιτυχία εξαρτάται από:

τη µετατροπή της AI σε εθνική υποδοµή,

τον συντονισµό επενδύσεων,

την ύπαρξη κατάλληλων θεσµών,

τη δίκαιη κατανοµή των ωφελειών.

Εάν αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνται, η AI µπορεί να λειτουργήσει ως ένας νέος «πολλαπλασιαστής ανάπτυξης», ενισχύοντας την παραγωγικότητα και δηµιουργώντας τις βάσεις για δηµοσιονοµική βιωσιµότητα.

Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος η τεχνολογία να ενισχύσει τις ανισότητες και να περιορίσει τη συνολική της επίδραση.

Η AI δεν αποτελεί απλώς µια τεχνολογική εξέλιξη. Αντιπροσωπεύει µια νέα µορφή οικονοµικής υποδοµής, η οποία µπορεί να καθορίσει την πορεία των οικονοµιών στον 21ο αιώνα. Το ερώτηµα δεν είναι αν θα επηρεάσει το δηµόσιο χρέος, αλλά πώς και υπό ποιες συνθήκες θα το κάνει.

*Ο Γιώργος Ατσαλάκης είναι Οικονοµολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής

**Η Ιωάννα Ατσαλάκη είναι ∆ιδάσκουσα, Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο Επιστηµονικών ∆εδοµένων