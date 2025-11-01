Η τεχνητή νοηµοσύνη και το “µπέρδεµα” στη ∆ηµοτική Επιτροπή

∆ιαβάζοντας την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου την αποµαγνητοφώνηση στο Open council της ∆ηµοτικής Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου που γίνεται µε τη χρήση τεχνητής νοηµοσύνης, µας έκανε εντύπωση που εµφανιζόταν ο δηµ. σύµβουλος κ. Μιχάλης Σχοινάς να τοποθετείται συνεχώς και σε διάφορα θέµατα.

Και αυτό γιατί ο κ. Σχοινάς δεν είναι µέλος της Επιτροπής. Ρωτήσαµε τον κ. Σχοινά αν παρευρέθηκε στην Επιτροπή και µας είπε όχι και εξεπλάγην µάλιστα όταν τους δείξαµε την αποµαγνητοφώνηση που εµφανιζόταν να µιλάει στη συνεδρίαση!

Απευθυνθήκαµε στην ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το open council επισηµαίνοντάς τους πως ο συγκεκριµένος δηµ. σύµβουλος δεν είναι µέλος της Επιτροπής, ούτε βρέθηκε στη συνεδρίαση και γιατί την ίδια ώρα του αποδίδονται πράγµατα που δεν είπε. Μας απάντησαν εγγράφως πως:

«Ευχαριστούµε πολύ ξανά για τη διόρθωση και απολογούµαστε για το λάθος. Το έχουµε διορθώσει, και ο κ. Σχοινάς δεν εµφανίζεται πλέον στη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου (ούτε στα θέµατα, ούτε στην αποµαγνητοφώνηση, ούτε στο προφίλ του)».

Όπως υποστήριξε η εταιρεία, το λάθος συνέβη επειδή «το OpenCouncil κάνει αυτόµατα µια πρώτη αναγνώριση του ποιος µιλάει, µε βάζει τη φωνή του κάθε οµιλητή. Έπειτα, εµείς βλέπουµε την αποµαγνητοφώνηση και διορθώνουµε τυχόν λάθη.

Στη συγκεκριµένη συνεδρίαση, ανιχνεύσαµε από λάθος πως η φωνή ενός οµιλητή ήταν παρόµοια µε αυτή του κ. Σχοινά. Έπειτα, κατά τη διαδικασία ελέγχου, επειδή ο πρόεδρος δεν ανέφερε σε κανένα σηµείο το όνοµα του συγκεκριµένου οµιλητή, δεν διορθώσαµε το συγκεκριµένο λάθος υποθέτοντας λανθασµένα πως η αυτόµατη αναγνώριση φωνής δούλεψε σωστά. Θα εξετάσουµε τι µπορούµε να κάνουµε για να µη ξανασυµβεί, και θα ψάξουµε για παρόµοια λάθη».

Η εταιρεία διόρθωσε το λάθος, το οποίο δεν είναι καταδικαστέο, όλοι κάνουµε λάθη, αλλά το περίεργο είναι πως χρειάστηκε να περάσουν δύο µέρες για να εντοπίσει κάποιος κάτι τόσο προφανές! Ούτε κανείς από τη δηµοτική Aρχή, ούτε η Γραµµατεία της ∆ηµοτικής Επιτροπής δεν παρακολουθεί τι εµφανίζεται στις αποµαγνητοφωνήσεις; Αν πάντως γίνονται τέτοια λάθη, θα είχε ενδιαφέρον να δούµε πως θα αντιδρούσε ο Χαράλαµπος Λουτσέτης αν σε συνεδρίαση του ∆.Σ. εµφανιζόταν στις αποµαγνητοφωνήσεις των συµβούλων της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά” ή και το αντίθετο;

Ή στους σύµβουλους της πλειοψηφίας να τους αποδίδονται οι τοποθετήσεις των συµβούλων της “Λαϊκής Συσπείρωσης”!

Για τον δήµαρχο πάντως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να µπερδέψει η τεχνητή νοηµοσύνη τη φωνή του µε οποιουδήποτε άλλου οµιλητή, αφού είναι ο µοναδικός που σχεδόν µονοπωλεί έτσι και αλλιώς τις συνεδριάσεις, µιλώντας όποτε θέλει και όσο θέλει (σύµφωνα και µε τον κανονισµό λειτουργίας του ∆.Σ. πάντα!).