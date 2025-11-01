menu
21.1 C
Chania
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣχόλια
Σχόλια

Η τεχνητή νοηµοσύνη και το “µπέρδεµα” στη ∆ηµοτική Επιτροπή

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

∆ιαβάζοντας την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου την αποµαγνητοφώνηση στο Open council της ∆ηµοτικής Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου που γίνεται µε τη χρήση τεχνητής νοηµοσύνης, µας έκανε εντύπωση που εµφανιζόταν ο δηµ. σύµβουλος κ. Μιχάλης Σχοινάς να τοποθετείται συνεχώς και σε διάφορα θέµατα.
Και αυτό γιατί ο κ. Σχοινάς δεν είναι µέλος της Επιτροπής. Ρωτήσαµε τον κ. Σχοινά αν παρευρέθηκε στην Επιτροπή και µας είπε όχι και εξεπλάγην µάλιστα όταν τους δείξαµε την αποµαγνητοφώνηση που εµφανιζόταν να µιλάει στη συνεδρίαση!
Απευθυνθήκαµε στην ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το open council επισηµαίνοντάς τους πως ο συγκεκριµένος δηµ. σύµβουλος δεν είναι µέλος της Επιτροπής, ούτε βρέθηκε στη συνεδρίαση και γιατί την ίδια ώρα του αποδίδονται πράγµατα που δεν είπε. Μας απάντησαν εγγράφως πως:
«Ευχαριστούµε πολύ ξανά για τη διόρθωση και απολογούµαστε για το λάθος. Το έχουµε διορθώσει, και ο κ. Σχοινάς δεν εµφανίζεται πλέον στη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου (ούτε στα θέµατα, ούτε στην αποµαγνητοφώνηση, ούτε στο προφίλ του)».
Όπως υποστήριξε η εταιρεία, το λάθος συνέβη επειδή «το OpenCouncil κάνει αυτόµατα µια πρώτη αναγνώριση του ποιος µιλάει, µε βάζει τη φωνή του κάθε οµιλητή. Έπειτα, εµείς βλέπουµε την αποµαγνητοφώνηση και διορθώνουµε τυχόν λάθη.
Στη συγκεκριµένη συνεδρίαση, ανιχνεύσαµε από λάθος πως η φωνή ενός οµιλητή ήταν παρόµοια µε αυτή του κ. Σχοινά. Έπειτα, κατά τη διαδικασία ελέγχου, επειδή ο πρόεδρος δεν ανέφερε σε κανένα σηµείο το όνοµα του συγκεκριµένου οµιλητή, δεν διορθώσαµε το συγκεκριµένο λάθος υποθέτοντας λανθασµένα πως η αυτόµατη αναγνώριση φωνής δούλεψε σωστά. Θα εξετάσουµε τι µπορούµε να κάνουµε για να µη ξανασυµβεί, και θα ψάξουµε για παρόµοια λάθη».
Η εταιρεία διόρθωσε το λάθος, το οποίο δεν είναι καταδικαστέο, όλοι κάνουµε λάθη, αλλά το περίεργο είναι πως χρειάστηκε να περάσουν δύο µέρες για να εντοπίσει κάποιος κάτι τόσο προφανές! Ούτε κανείς από τη δηµοτική Aρχή, ούτε η Γραµµατεία της ∆ηµοτικής Επιτροπής δεν παρακολουθεί τι εµφανίζεται στις αποµαγνητοφωνήσεις; Αν πάντως γίνονται τέτοια λάθη, θα είχε ενδιαφέρον να δούµε πως θα αντιδρούσε ο Χαράλαµπος Λουτσέτης αν σε συνεδρίαση του ∆.Σ. εµφανιζόταν στις αποµαγνητοφωνήσεις των συµβούλων της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά” ή και το αντίθετο;
Ή στους σύµβουλους της πλειοψηφίας να τους αποδίδονται οι τοποθετήσεις των συµβούλων της “Λαϊκής Συσπείρωσης”!
Για τον δήµαρχο πάντως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να µπερδέψει η τεχνητή νοηµοσύνη τη φωνή του µε οποιουδήποτε άλλου οµιλητή, αφού είναι ο µοναδικός που σχεδόν µονοπωλεί έτσι και αλλιώς τις συνεδριάσεις, µιλώντας όποτε θέλει και όσο θέλει (σύµφωνα και µε τον κανονισµό λειτουργίας του ∆.Σ. πάντα!).

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum