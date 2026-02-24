«Η τέχνη στον δημόσιο χώρο»: Διάλεξη του Δημήτρη Τρίκα στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων Διάλογοι και Σιωπές της έκθεσης “Red Line” της Λυδίας Δαμπασίνα, η Δημοτική Πινακοθήκη έχει τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσει μια διάλεξη του Δημήτρη Τρίκα, την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου στις 19:00, με θέμα: «Η τέχνη στον δημόσιο χώρο».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Δημήτρης Τρίκας είναι μουσειολόγος, κριτικός τέχνης και επιμελητής εκθέσεων. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και της Σχολής Κινηματογράφου «Λυκούργος Σταυράκος», κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στις Μουσειακές Σπουδές (ΕΚΠΑ) και στη Δημόσια Ιστορία (ΕΑΠ) και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ. Έχει επιμεληθεί σημαντικές εικαστικές εκθέσεις όπως την έκθεση «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΙ» (Δρομοκαΐτειο, ΨΝΑ, 2022) και «Το όνειρο του Τάτλιν. Ουτοπίες – η αιώνια επιστροφή» (Ωδείο Αθηνών, 2025). Έχει επίσης συμμετάσχει σε διοργανώσεις του Back to Athens και έχει συνεργαστεί με ιδιωτικούς χώρους τέχνης. Από το 1994 εργάζεται στην ΕΡΤ Α.Ε. στην τηλεόραση και τη ραδιοφωνία, ενώ από το 2017 βρίσκεται στο Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου επιμελείται και παρουσιάζει εκπομπές πολιτισμού. Έχει παρουσιάσει και οργανώσει τηλεοπτικές πολιτιστικές εκπομπές στην ΕΡΤ και συνεργάζεται ως τεχνοκριτικός με εφημερίδες. Έχει σκηνοθετήσει τα ντοκιμαντέρ «Θεόδωρος Τερζόπουλος. Θεάτρου Εγκώμιον» (συμμετοχή στο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης), «Αποστολία Παπαδαμάκη: Ένα ηλεκτρικό κορίτσι» (ΕΡΤ-Cine+) και την τηλεταινία «Αναζητώντας τον κυρ-Αλέξανδρο» (ΕΡΤ2).

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος, επιμελητής της έκθεσης. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση με το κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συστήνεται η κράτηση, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821 3 41680»