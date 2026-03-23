Η Τεχεράνη για την απόφαση Τραμπ: «Υποχώρηση» των ΗΠΑ

Η ιρανική κρατική τηλεόραση και τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Mehr μετέδωσαν τις πρώτες αντιδράσεις της Τεχεράνης μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το ιρανικό κρατικό κανάλι χαρακτήρισε την κίνηση «υποχώρηση» των ΗΠΑ μετά από αυστηρή προειδοποίηση της Τεχεράνης. Το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία άμεση ή έμμεση επικοινωνία με τον Τραμπ, παρά τις δηλώσεις του για «παραγωγικές» συνομιλίες.

Το ίδιο πρακτορείο ανέφερε ότι ο Τραμπ έκανε πίσω στο ενδεχόμενο στοχοποίησης ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καθώς το Ιράν απείλησε με αντίποινα σε σταθμούς της Δυτικής Ασίας.

O ίδιος ο Τραμπ, πάντως, επέμεινε ότι οι πιο πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και ομολόγων τους, πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, το βράδυ.

Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Fox Business Network.

Το πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ αποσκοπούν στη μείωση των τιμών ενέργειας και στην εξασφάλιση χρόνου για στρατιωτικό σχεδιασμό. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης, αλλά η ιρανική θέση παραμένει πως οι ΗΠΑ πρέπει να είναι ο άμεσος συνομιλητής, καθώς εκείνες ξεκίνησαν τη σύγκρουση.