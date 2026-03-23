Η Τεχεράνη για την απόφαση Τραμπ: «Υποχώρηση» των ΗΠΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η ιρανική κρατική τηλεόραση και τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Mehr μετέδωσαν τις πρώτες αντιδράσεις της Τεχεράνης μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το ιρανικό κρατικό κανάλι χαρακτήρισε την κίνηση «υποχώρηση» των ΗΠΑ μετά από αυστηρή προειδοποίηση της Τεχεράνης. Το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία άμεση ή έμμεση επικοινωνία με τον Τραμπ, παρά τις δηλώσεις του για «παραγωγικές» συνομιλίες.

Το ίδιο πρακτορείο ανέφερε ότι ο Τραμπ έκανε πίσω στο ενδεχόμενο στοχοποίησης ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καθώς το Ιράν απείλησε με αντίποινα σε σταθμούς της Δυτικής Ασίας.

O ίδιος ο Τραμπ, πάντως, επέμεινε ότι οι πιο πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και ομολόγων τους, πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, το βράδυ.

Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Fox Business Network.

Το πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ αποσκοπούν στη μείωση των τιμών ενέργειας και στην εξασφάλιση χρόνου για στρατιωτικό σχεδιασμό. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης, αλλά η ιρανική θέση παραμένει πως οι ΗΠΑ πρέπει να είναι ο άμεσος συνομιλητής, καθώς εκείνες ξεκίνησαν τη σύγκρουση.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

