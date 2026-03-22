Η ταυτότητα του Banksy αποκαλύφθηκε – Μπορεί να επηρεάσει την αξία του έργου του;

Το μεγαλύτερο μυστήριο στον κόσμο της τέχνης φαίνεται να έχει λυθεί: Ο Banksy αποκαλύφθηκε ως ένας μεσήλικας άνδρας με γυαλιά από το Μπρίστολ της Αγγλίας, ονόματι Ρόμπιν Γκάνιγχαμ.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr το όνομά του αποκαλύφθηκε μετά από μια εκτενή έρευνα του Reuters, αν και πολλοί λένε ότι ήταν ένα κοινό μυστικό εδώ και χρόνια, καθώς είχε αναφερθεί από την βρετανική εφημερίδα Mail on Sunday ήδη από το 2008.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο καλλιτέχνης που είναι γνωστός ως Banksy δεν έχει ούτε επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί την ταυτότητά του και συνεχίζει να διατηρεί χαμηλό προφίλ. Το πώς η αποκάλυψη, που έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως, θα επηρεάσει το έργο του και την αξία του παραμένει αβέβαιο.

Ο Banksy δεν είναι ο μόνος που προτιμά να παραμείνει ανώνυμος. Μεταξύ των καλλιτεχνών που κρύβουν την ταυτότητά τους συγκαταλέγεται και ο Jerkface, ένας street artist από τη Νέα Υόρκη, γνωστός για τις μοναδικές του ερμηνείες αγαπημένων χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων.

Σε ένα email προς το CNN – στο οποίο δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του – ο Jerkface ανέφερε ότι η ανωνυμία εκτιμάται από καιρό στον χώρο των τεχνών.