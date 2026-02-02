Η συνείδηση 

Ο καθένας µας είναι υπεύθυνος για όσα κάνει και για όσα δεν κάνει όσο ζει… Και στο τέλος, η συνείδησή του θα τον δικάσει όπως πραγµατικά θα του άξιζε!

Και όταν µιλούµε για συνείδηση, εννοούµε και θα συµφωνούσαµε όλοι θαρρώ την έµφυτη ικανότητα ενός ανθρώπου να συλλέγει από το κοινωνικό του περίγυρο, να αντιλαµβάνεται όλων των ειδών πληροφορίες, να τις επεξεργάζεται και να παίρνει αποφάσεις για το παρόν και το µέλλον ή να δρα µε βάση τις έξωθεν πληροφορίες αυτές.

Με άλλα λόγια, ως συνείδηση θα µπορούσε κάποιος να λογαριάζει και τη λειτουργική ικανότητα του µυαλού να επεξεργάζεται ερεθίσµατα, να θυµάται, να στοχάζεται και να αντιδρά µε τρόπο που φανερώνει ότι υπάρχει εσωτερική κατανόηση και έλεγχος πριν αλλά και αφού ένας άνθρωπος σκεφτεί, πει ή κάνει κάτι στην καθηµερινή, δηµόσια ή προσωπική, ζωή του.

Κι αν κάποιος έχει µε τη θέλησή του µη ενεργό τη συνείδηση; Ε, τότε, ναι, τιµωρία και ανυπέρβλητη θά ‘ναι γι’ αυτόν ο θάνατος, αφού ζων ως τυµβωρύχος ασέλγησε και στην ψυχή του και στις ψυχές των άλλων…