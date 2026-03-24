Η συµµετοχή των γυναικών στη Φιλική Εταιρεία

Οι πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών στη Φιλική Εταιρεία είναι ελάχιστες και αµφισβητήσιµες, καθώς, όπως είναι γνωστό, αφ’ ενός επρόκειτο για µυστική οργάνωση όπου τηρείτο η µυστικότητα, έδιναν όρκο πίστης και επικοινωνούσαν µε κώδικες, ψευδώνυµα και συνθηµατικές λέξεις, άρα δεν υπάρχουν διαθέσιµα επαρκή τεκµήρια, και αφ’ ετέρου απαγορευόταν από το καταστατικό της εταιρείας η συµµετοχή των γυναικών.

Η Κυριακή Μιτάκη -Ναύτη,η πρώτη γυναίκα µέλος της Φιλικής Εταιρείας,ήταν σύζυγος του ιατρού Μιχαήλ Ναύτη στο σπίτι του οποίου πραγµατοποιούνται ανελλιπώς συναντήσεις των Φιλικών της Σµύρνης και ανιψιά του Επισκόπου ∆ηµητσάνας.

Ο Φιλήµων αναφέρει: «Ην δε αυτή θυγάτηρ Πέτρος και µητρός φυγάδων της Επαναστάσεως του 1769, πατρός µεν Κρητός του Γεωργίου Μηταράκη, επανοµασθέντος εν Σµύρνη Μπαiντηρλή, µητρός δε Πελοποννησίας της Ζαφείρως, ανεψιάς του Λακεδαιµόνος Ανανίου».

Ο Ανανίας µε καταγωγή από τους Παλαιολόγους ανέλαβε το 1747 αρχιεπίσκοπος ∆ηµητσάνης. Ίδρυσε στη ∆ηµητσάνα τους πρώτους µπαρουτόµυλους που τροφοδότησαν τις µετέπειτα επαναστάσεις και υδραγωγείο µε δικά του έξοδα, στο οποίο οφείλεται το τοπωνύµιο “Βρύση του δεσπότη” στην είσοδο της πόλης. Έπεσε µαχόµενος στην µητρόπολη του Μυστρά στη σύγκρουση µε τα στρατεύµατα του Τοπάλ Οσουµάν τον Απρίλιο του 1764

Σµύρνη, Μάρτιος 1820.

Η Κυριακή Ναύτη, η πρώτη, αλλά και η µοναδική γυναίκα µέλος της Φιλικής Εταιρείας που προετοίµασε το έδαφος για την αφύπνιση του ελληνικού λαού εναντίον του τουρκικού ζυγού. Μαζί µε τον σύζυγό της συνέβαλε, κυρίως οικονοµικά, στην προετοιµασία του ελληνικού επαναστατικού αγώνα. Με δική της πρωτοβουλία, πραγµατοποίησε µυστικούς εράνους στη Μικρασιατική πόλη και τον Μάρτιο του 1821 έστειλε µε ιστιοφόρο στη Μάνη σηµαντικό αριθµό πολεµοφοδίων.

Μια από τις πρώτες της αποστολές ως Φιλική ήταν η αποστολή 3.000 γροσιών στην υποδουλωµένη Ελλάδα, ενώ δεν δίστασε να πουλήσει τα κοσµήµατα κι ένα µεγάλο µέρος της πατρικής της περιουσίας, για να ενισχύσει τον αγώνα για την ελευθερία.

Έτσι στο πλευρό του συζύγου της εργάστηκε ηρωικά, µυστικά και εχέγγυα προσφέροντας χρήµατα και κάνοντας µυστικούς εράνους στην Τουρκοκρατούµενη Σµύρνη .Εκείνη την εποχή εξάλλου στη Σµύρνη είχε συσταθεί η “Φιλόµουσος και Φιλάνθρωπος Γραικική Εµπορική Εταιρεία”, τα κέρδη της οποίας διατίθεντο για την αγορά και προώθηση πολεµοφόδιων στην Επαναστατηµένη Ελλάδα.

Κατά την έκρηξη της Επανάστασης και µετά τις σφαγές της Σµύρνης ο Μιχαήλ Ναύτης και η Κυριακή κατέφυγαν στη Σύρο, όπου ο Μιχαήλ Ναύτης αργότερα προσέφερε τις υπηρεσίες του ως χειρουργός στο Νοσοκοµείο της Σύρου ,η ίδρυση του οποίου χρονολογείται από το έτος 1823.

Οι «Φιλικές».

Εκτός της Κυριακής Ναύτη, γυναίκες µυηµένες στη Φιλική Εταιρεία υπήρξαν η Μαντώ Μαυρογένους καί η Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα.

Θα ήταν άδικο βέβαια να µην αναφέρουµε πως:

«Πρωτοµάνα των Φιλικών υπήρξε η Ελισάβετ Υψηλάντη».

Η Ελισάβετ Υψηλάντη, Ελληνίδα αριστοκράτισσα από σηµαντική οικογένεια της Μολδαβίας µε καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο, υπήρξε κατά την προεπαναστατική περίοδο του 1821 η δεύτερη σύζυγος του ηγεµόνα της Μολδοβλαχίας Κωνσταντίνου Υψηλάντη. Χαρακτηρίστηκε ως η «Πρωτοµάνα των Φιλικών», καθώς ήταν εκείνη που οργάνωσε τις προκαταρκτικές συναντήσεις προσωπικοτήτων της εποχής στα σαλόνια της, µε το πρόσχηµα φιλολογικών συναντήσεων, οι οποίες οδήγησαν τελικά στη σύσταση της Φιλικής Εταιρείας, της οποίας η ίδια υπήρξε ένα από τα πρώτα γυναικεία µέλη.

Η ηλικιωµένη αρχόντισσα από το Κίεβο της Ρωσίας δεν εµπόδισε τους γιούς της να τρέξουν στην Ελλάδα. Έδωσε πρώτα την ευχή της στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ώστε να αρχίσει την επανάσταση στη Μολδοβλαχία, ως αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας, και ύστερα από λίγο καιρό έδωσε τη συγκατάθεσή της και στον ∆ηµήτριο Υψηλάντη λέγοντας:

«Αν είναι να ελευθερωθεί η Ελλάς από την αποστολήν και αυτού του παιδιού µου, που µου έµεινεν, ας το στερηθώ και αυτό. Ας πάει µε την ευχή µου!». Μαζί µε την ευχή της, προσέφερε στον Αγώνα και ολόκληρη την περιουσία της.

Η Κυριακή Ναύτη είναι η πρώτη γυναίκα που έδωσε τον όρκο των Φιλικών.

Στη συνέχεια όµως και άλλες γυναίκες άρχισαν να µπαίνουν στο νόηµα της οργάνωσης. Σηµαντική ήταν η συµβολή της Μαριγώς Ζαραφοπούλα, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Φέρεται πως είχε κάποιαν ανάµιξη µε υποθέσεις της Φιλικής Εταιρείας τις οποίες και διεκπεραίωσε, όπως το ότι συνέβαλε στο να δραπετεύσουν οι γιοι του Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη που διέµεναν στην Κωνσταντινούπολη ως αιχµάλωτοι. Κυνηγηµένη από την Πόλη, η Ζαραφοπούλα κατάφερε να µεταβεί στην Ύδρα της επαναστατηµένης Ελλάδας, κοµίζοντας µαζί της µεγάλο χρηµατικό ποσό, το οποίο διέθεσε για τις ανάγκες της Επανάστασης

Την προσφορά της στον Αγώνα πιστοποίησαν µε σχετικά έγγραφα αρκετοί σηµαντικοί οπλαρχηγοί, όπως οι Γενναίος Κολοκοτρώνης, Χατζηχρήστος Νικηταράς κ.ά..Σχετικά µε την Ευφροσύνη Νέγρη, κανει λόγο η συγγραφέας Καλλιρρόη Παρρέν: «Ειργάσθη προς διάδοσιν των κυοφορουµένων τότε φιλελευθέρων ιδεών και η αίθουσα της απετέλει το κέντρον των µυστικών συναθροίσεων των µεµυηµένων οµογενών. Υπό τας µυροβόλους ανθοδέσµας των πολυτελών δοχείων, εκρύβοντο τα εγχειρίδια και τα όπλα, τα οποία κρυφά και µεταξύ δύο φιλοφρονήσεων µετεβιβάζοντο εις τους ήρωας, οίτινες υπό τοιούτων γυναικών ενεθαρρύνοντο εις την ευγενή και µεγάλην απόφασιν να πληρώσωσι µε το αίµα τους την ελευθερία της χώρας των».

Ακόµα γίνεται λόγος για τη Ρωξάνη Σούτσου. Από µια επιστολή της που σώζεται και αναφέρεται στο ξεκίνηµα της Επανάστασης στο Ιάσιο, διαφαίνεται τόσο η γνώση απόρρητων υποθέσεων όσο και η ενεργός δράση της Ρωξάνης στον χώρο της Φιλικής Εταιρείας. Η Ρωξάνη Σούτσου ήταν γυναίκα ενός σηµαντικού προσώπου της Φιλικής Εταιρείας και τελευταίου Έλληνα ηγεµόνα της Μολδαβίας, του Μιχαήλ Σούτσου, στενού συνεργάτη του Αλέξανδρου Υψηλάντη.

Τέλος, σηµαντική υπήρξε η προσφορά της εξ Αίνου Θρακιώτισσας ∆όµνας Βισβίζη, που αφιέρωσε τη ζωή της στην απελευθέρωση του έθνους. Λέγεται ότι µυήθηκε κι αυτή στη Φιλική Εταιρεία από τον άντρα της Χατζηαντώνη Βισβίζη. Ξόδεψε όλη την περιουσία της στη συντήρηση του πλοίου της που πρόσφερε στον αγώνα.

ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΖΑΝΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ

Πληροφορίες αντλήθηκαν από τα βιβλία:

”Η συµµετοχή των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821.” ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

“Η συµβολή της Ιωνίας στην Εθνεγερσία “Χρ .Σολοµωνίδη

“Γυναίκες και γη της Μικράς Ασίας και του Πόντου” Ν.και Γ.Σαραντόπουλου

Βουλή των Ελλήνων: Μητρώο Πληρεξούσιων, Γερουσιαστών και Βουλευτών 1822-1935